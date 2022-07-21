Dionysos Tiyatrocuları'ndan tarihi mekanda canlı performans

Manisa'da Salihli Sardes 7. Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı’na katılan tiyatroseverler, Artemis Tapınağı ve Gymnasium’un mistik atmosferinde oyun sergileme imkanı buldu.MANİSA (İGFA) - Salihli’de bu yıl yedincisi düzenlenen Dionysos Tiyatro Şenliği’nde bir ilk yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na her yıl yapılan izin başvuruları bu yıl ilk kez kabul gören Dionysos Tiyatrocuları, Sart’taki tarihi mekanlar olan Artemis Tapınağı ve Gymnasium’un büyüleyici ortamında oyun sergilemenin keyfini yaşadı.

Sart Mahallesi’nde yer alan şenlik alanında Türkiye’nin dört bir yanından çadırlarıyla katılan tiyatroseverler ve köy çocuklarına yönelik yaratıcı drama ve yazarlık atölyeleri gibi etkinlikler düzenlendi.

Ege Tiyatrolar Birliği’nin desteklediği organizasyona Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlandı. Uluslararası boyuttaki şenlik ve eğitim kampına ayrıca Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan, İngiltere, Hollanda ve İran’dan da tiyatrocular katıldı.

Şenlik alanını, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve Başkan Yardımcısı Günay Topkaya da ziyaret etti. Yüksel ve Topkaya gösterileri izledi ve katılımcılara Salihli Kirazı ikram etti.

Dionysos Tiyatro Şenlikleri Koordinatörü Rasim Aşın, bu yıl ilk kez tarihi mekanlarda oyun sergileme izni veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararının kendilerini sevindirdiğini belirtti.