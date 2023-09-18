Dilovası’nda ulaşım masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgili’yi ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’nın ulaşım sorunlarını masaya yatırdılar.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgili’yi makamında ağırladı. Teknik ekibinde hazır bulunduğu görüşmede; Dilovası’nın ulaşım sorunları ve atılacak adımlar tek tek masaya yatırıldı.

Dilovası Iğdırlılar Mahallesi diye adlandırılan Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dere yolu yaşanan ulaşım sıkıntıları ve mahalle halkının talepleri Başkan Şayir tarafından Bilgili’ye aktarıldı.

Görüşmede yapılan istişareler sonrası KM64 nolu araç için yeni güzergah belirlenerek mahalle halkının sorunu çözülmüş oldu.

DİLOVASI’NIN ULAŞIM SORUNLARI ÇÖZÜLECEK

Toplantıda otobüs sefer ve saatleri üzerinde de fikir alışverişleri yapılırken, Dilovalılar’ın ulaşımını kolaylaştıracak yeni düzenlemelerinde ilerleyen süreçte tek tek hayata geçirilerek ulaşım sıkıntılarının ortadan kaldırılmasının sağlanacağı belirtildi.