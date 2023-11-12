Dilovası’nda parklar 24 saat güvende!

Dilovası Belediyesi, 24 saat boyunca kayıt alan güvenlik kameraları ile parkları çocuklar ve aileler için daha güvenli hale getirmek için çalışma başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatı sonrası harekete geçen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası’ndaki parkların daha güvenli hale getirilmesi için, parkları 7/24 takip edebilecek kameralarla donatıyor.

Dilovası Belediyesi tarafından parklara takılacak güvenlik kameraları Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleriyle 7/24 koordineli olarak izlenecek. Yapılan çalışma ile vatandaşlar ve çocuklar parklarda daha rahat ve güvenli olarak vakit geçirebilecek.

EMNİYET PARKLARI İZLEYECEK

Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri adına güvenli park uygulamasına geçildiğini belirten Başkan Şayir, “Parklarımıza her geçen gün bir yenisini eklerken, diğer taraftan hem çocuklarımız hem de aileleri için daha güvenli hale getirmek için ilçemiz genelinde kamera sistemine geçiyoruz. Güvenlik kameraları emniyet tarafından da izlenecek. Yerleştireceğimiz kamera sistemleri sayesinde emniyet güçleri ve belediyenin yetkili personelleri parkları izleyebilecek ve olumsuzluklara anında müdahale edilmesi sağlanacak. Artık ailelerimiz huzur içerisinde çocuklarını parklara gönderebilecekler” diye konuştu.