Dilovası’nda özel çocuklar gönüllerince eğlendiler

Kocaeli'de Dilovası Engelliler Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” programı Dilovası’nda gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi ve Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DENAD) tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan özel çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Programa; Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki dönem Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve Siyasi Paeti temsilcileri,İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoglu, Dilovası Devlet Hastanesi Müdürü Şükrü Gözalan, Mahalle muhtaeları, Sevgi Melekleri Engelsiz Platformu kurucusu Gülay Salman, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda özel çocuklar sıra gecesi yaptı, çeşitli oyunlar oynayıp, şiirler söyleyerek gönüllerince eğlendiler. Etkinlikte Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu çocuklara birbirinden güzel şarkıları ile çocuklar ve ailelerini eğlendirdiler.