Dilovası’nda gitar ve saz kayıtları başladı

Dilovası Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu ve Köy Çocuk projesi bünyesinde açılan çocuklara yönelik müzik kursları eğitimlere başladı.KOCAELİ (İGFA) - Tavşancıl Kapalı Yüzme Havuzu üzerinde kurulu bulunan Köy Çocuk eğitim yuvasında ve Dilovası kültür merkezinde eğitime başlayan müzik kurslarında başlangıçta gitar ve saz eğitimleri verilecek.

10 yaş üzeri çocukların eğitim göreceği müzik kurslarına kayıt yaptırmak isteyen veliler başvurularını Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne yapabilecekler.

Müzik eğitimleri akşam 6 ile 8 saatleri arasında gerçekleşecek.

Dilovası Belediyesi ilçede ki müzik eğitimlerinin artırılması ve çocukların müziğe yönlendirilmesi için haftanın belirli günlerinde okullarda da müzik eğitimlerine başlıyor