Dilovası’nda geleceğe 8 bin ağaçlık nefes

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Daha yeşil bir gelecek, daha güzel bir Kocaeli” parolasıyla yürüttüğü çalışmalarla kenti yeşile büründürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin daha yeşil bir görünüm kazanması için ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, özellikle döküm sahası olarak kullanılan dolgu alanlarına farklı ağaç türlerinden dikerek, bulunduğu bölgeyi yeşil bir görüntüye kavuşturuyor. Büyükşehir, kenti yeşillendirme çalışmaları kapsamında Dilovası Demirciler dolgu alanına yaklaşık 5 bin ağaç dikti. Ekipler bu bölgede 3 bin fidanı daha toprakla buluşturacak. Böylece toplamda 8 bin ağaç, geleceğe 8 bin nefes olacak.

İLK ETAPTA 5 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Daha önce Kocaeli genelinde birçok dolgu alanını ağaçlandıran Büyükşehir ekipleri bu kez Dilovası’na bağlı Demirciler Köyü’nde bulunan dolgu alanını ağaçlandırıyor. Dolgu alanları, dolum kapasitesine ulaştıktan sonra gerekli çalışmaları yapılarak üzeri toprakla kapatılıyor. Gerekli çalışmalar tamamlanan dolgu alanları Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ağaçlandırılıyor. Bu kapsamda Demirciler dolgu alanına farklı türlerden oluşan 5 bin adet fidan dikildi.

1Toplam 155 bin metrekare alanda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında şu ana dek 1798 adet Akasya, 933 adet Meşe, 2131 adette Toros sediri toprakla buluşturuldu. Böylece yaklaşık 5 bin fidanın dikildiği dolgu alanları zamanla yeşil bir görüntüye kavuşacak.

3 BİN FİDAN DAHA DİKİLECEK

Park, meydan ve yürüyüş yollarında yaptığı yeşillendirme çalışmalarıyla kent genelinde kişi başına düşen yeşil alan oranını arttıran Büyükşehir, Demirciler dolgu alanına ibreli ve yapraklı olmak üzere yaklaşık 3 bin fidan daha dikecek. Böylece toplamda 8 bin ağaç Dilovası’nın geleceğine nefes olacak.