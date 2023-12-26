Dilovası'nda 'kapalı halı saha' çalışmaları

Geçtiğimiz aylarda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile spora kazandırılan 25 milyonluk yatırım çalışmaları hızla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile; Dilovası'nın üç mahallesine kazandırılan kapalı halı saha tesislerinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Göreve başladığı günden bu yana; gençlerin spor yapabilmeleri için ilçeye kapalı havuzlar ve halı sahalar gibi önemli tesisler kazandıran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri ile Kayapınar, Köseler ve Demirciler Mahallelerine yapılacak Kapalı Halı Saha Tesislerinde hummalı çalışma devam ediyor.

25 MİLYONA MAL OLACAK

Dilovası Belediyesi ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak olan tesislerin maliyeti 25 milyon lirayı bulacak. Tesisler içerisinde halı saha, soyunma odaları, yönetim odası ve kafeterya yer alacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Gençlerimize sözünü verdiğimiz halı saha ve sosyal tesislerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Hedefimiz Spor ile Yükselen Şehir Dilovası’nı inşa etmektir. İnşallah ilerleyen süreçte gençlerimizle yeni tesislerimizde de maçlar yapacağız” dedi.