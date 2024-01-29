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Dilovası'nda depreme karşı dönüşüm çalışmaları sürüyor

YAŞAM 29.01.2024, 14:02
Dilovası'nda depreme karşı dönüşüm çalışmaları sürüyor

Kocaeli’deki önemli kentsel dönüşümlerinden biri Dilovası ilçesinde gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde deprem riskine karşı başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Dilovası Tavşancıl Mahallesinde 488,41 hektar alan rezerv yapı alanı olarak belirlendi. Rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir şekilde öncelikli 1, 2 ve 3. etapta çalışmalar hızla tamamlanıyor. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyar TL gibi bir bütçe ile 1 ve 3. etap için kamulaştırma çalışmaları tamamlandı. 2. etap için kamulaştırma çalışmaları sürüyor.

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Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı 1. Etap kapsamında rezerv yapı alanı içerisinde yer alan ve 24,6 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan taşınmazların kamulaştırılması 1,5 yıl gibi kısa sürede yüzde 100 oran ile tamamlandı. Birinci bölge uygulama alanı sınırı içerisinde 2 etapta konut ve ticaret yapıları üretilecek. 1. etapta 651 konut, 12 dükkân 1 adet cami, 2. etapta 872 konut 10 dükkân olmak üzere toplamda bin 523 konut, 22 ticaret ünitesi yapılacak.

1. ETAPTA İNŞAAT BAŞLADI

Birinci etapta 651 konut, 12 dükkân ve 1 adet cami inşaatları ile “Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin” ihalesi yapıldı. İhale süresi 650 gün olarak belirlendi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı. 1. etap 651 konut, 12 dükkân ve 34 bloktan oluşuyor. 24 adet bloğun kaba inşaatı tamamlandı, 4 adet bloğun ise kaba inşaatı devam ediyor. Ayrıca 6 adet bloğun temeli atıldı.

2. VE 3. ETAPTA ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Proje kapsamında kalan öncelik olarak 3. etapta yer alan 11.5 hektarlık alanda ve 2. etapta yer alan 21.5 hektarlık rezerv alanda kamulaştırma çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülüyor. Projenin 3. etabında acele kamulaştırma davası yüzde 100 oranında, 2. etap acele kamulaştırma işlemi yüzde 80 oranında tamamlandı. Kamulaştırma çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.

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