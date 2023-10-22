Dilovası'nda Cumhuriyetin 100. yılında yeni anayasa konferansı

Cumhurbaşkanı başdanışmalarının katılımı ile ilki Dilovası'nda gerçekleştirilen, “Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye Vizyonu ile Yeni Anayasa" konulu konferans büyük ilgi gördü.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi ve Sivil Dayanışma Platformu'nun ortaklaşa organize ettiği "Türkiye Sohbetleri" konulu konferansa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın konuşmacı olarak katıldılar. Programa ayrıca Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Veysel Tipioğlu, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İl yöneticisi Halil İbrahim Arslan, siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK ATILIMLAR YAŞADI

Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Yeni Anayasa" konulu konferans öncesi konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Filistin'de yaşanan soykırımı lanetledi.

Türkiye'nin adeta kabuğunu kırarak, hemen hemen her alan da büyük bir yükseliş yaşıyor ve yaşamaya devam ettiğine dikkati çeken Başkan Şayir, "Büyük ve tarihi atılımlar "Türkiye Yüzyılına" ışık tutuyor. Bizler bu kazanımlarla iftihar ediyoruz. Cumhurbaşkanımızla aynı yolda yürümekten gurur duyuyoruz. Ülkemizde demokrasi ve özgürlükler adına atılan adımlar sayesinde ülkemiz artık eski Türkiye değildir. Tüm bu gelişmeleri detayları ile bizlere anlatacak olan konuklarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

ANADOLU'YA YAYILACAK

Başkan Şayir'in konuşmasının ardından programın oluşmasında katkı sağlayan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, "Sivil Dayanışma Platformu vakıf, dernek ve sendikalardan oluşan yaklaşık 600'e yakın örgütün işbirliği ile oluşan bir yapı. Anayasa çalışmalarına da yaklaşık 10 yıllık geçmişimiz var” diyerek başladığı konuşmasında; Platformun ilk konferansı Dilovası'nda gerçekleştirdiği "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve Yeni Anayasa" sohbetlerinin ilerleyen süreçte Anadolu'nun bir çok iline yayılarak devam edeceğini belirtti. Oğan, Dilovası'nın kozmopolit yapısı ve sanayisi ile güzide bir ilçe olduğunu, onun için ilk programın buradan başladığını söyledi. Oğan, ayrıca yapılacak olan konferanslar da vatandaşların katılımlarının, kanaatlerini belirtmelerinin kendileri için önemli olduğunu ve katılımcıların düşüncelerini açıkça ifade etmelerini söyleyerek Türkiye'nin yeni anayasa mutabakatına herkesin katkı sunması gerektiğini vurguladı.

Konuşmalar ardından soru-cevap ile devam eden konferansta, katılımcılar, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Konuklar Anadolu'nun tarihi ve coğrafi yapısıyla çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek; Anadolu'nun bütün insanlık için referans kriterinin olduğunu söylediler.

Ayrıca Türkiye'nin demokratik adımları gerçekleştirdiği süreçte demokrasi narası atan batılı devletlerin birer polis devleti olduklarını kaydetti.