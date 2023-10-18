Dilovası muhtarlarına Kaymakam Kubilay'dan başarı belgesi

Kocaeli'de Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 19 Ekim muhtarlar günü münasebeti ile ilçede görev yapan mahalle muhtarlarını misafir ettiler.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası'nda düzenlenen yemekli programda, muhtarlara çalışmalarından dolayı başarı belgeleri takdim edildi.

Dilovası Mahalle Muhtarları; Türkiye’nin dört bir yanında kutlanan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısı ile düzenlenen programda; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in misafiri oldular. Toplantıya ayrıca belediye başkan yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Misafirlerini Güllüova Restaurant'ta ağırlayan Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, muhtarların gününü kutladıktan sonra sorun ve taleplerini dinlediler. Organizasyon sonunda muhtarlara, çalışmalarından dolayı başarı belgeleri takdim edildi.

MUHTARLARIMIZLA İLÇEMİZDE SİNERJİ SAĞLADIK

Göreve geldikleri günden bu yana kentin sorunlarını çözmek için mahalle muhtarları ile sürekli diyalog halinde çalıştıklarını belirten Başkan Şayir, "Muhtarlarımızla birlikte ilçemizde güzel bir sinerji sağladık. İstişareler ile ilçemiz adına verimli olmaya çalıştık. Yaklaşık 4,5 yılda Dilovası’nı ortak akılla yöneterek güzel hizmetlerin gelmesini sağladık. Bundan sonra da daha verimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımız kendi mahallelerinin belediye başkanları gibi vatandaşımızın hemen hemen her sorununu çözmek için canla başla çalışıyorlar. Bazı sorunlara bize gelmeden kendileri çözüm üreterek vatandaşımızın dertlerine derman olmaya çalışıyorlar. Tüm mahalle muhtarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Muhtarlarımızın Gününü de kutluyorum” dedi.