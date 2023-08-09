Dilovası Kızılay kongre yaptı

Kızılay Dilovası Şubesi birinci genel kurulunu gerçekleştirdi. Gerçekleşen genel kurulda mevcut Başkan Emre Sarıca tekrar başkanlığa seçildi.KOCAELİ (İGFA) - Kızılay Dilovası Şubesi birinci genel kurulunu gerçekleştirdi. Dilovası Kent Meydan’da bulunan Konferans salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısına; 15 Temmuz Derneği Başkanı ve önceki denem Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Tunç, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Muhtarlar, STK Başkanları ve Kızılay üye ve gönüllüleri katıldı.

Açılış ile başlayan genel kurulda divan başkanı olarak Dilovası Dernekler Federasyonu Başkanı Ercan Güneş, divan üyeleri Ağrılılar Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş seçilirken kâtip üye olarak Ömer Arslan seçildi.

Divan başkanı, üyeleri ve kâtip üyenin seçilmesinin ardından asrın felaketi Kahramanmaraş Depremlerinde vefat eden vatandaşlara ve Kızılay gönüllülerine rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Türkiye Kızılay Derneği Dilovası Şube Başkanı Emre Sarıca,” Henüz görevi devralmadan asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. İnsani duygularımız ve Kızılaycılık bilinci ile tüm gönüllülerimizle birlikte sahaya çıkarak çalışmalara destek verdik. Kaymakamlığımız, Belediyemiz, hayırseverler ve gönüllülerimiz ile birlikte depremin üçüncü günü bölgeye hareket ederek çalışmalara katıldık. Daha sonra belirli aralıklarla sonuncusu Ramazan ayında olmak üzere üç defa deprem bölgesinde görev aldık. Bölgemize gelen depremzedelerin yaralarını sarmak için yönetim kurulumuz, Genç Kızılay’ımız ve Kızılay Kadın Kollarımız ile birlikte koordineli şekilde çalıştık. Bölgemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize bağışçılarımız tarafından gönderilen emanetleri ulaştırdık. Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

GURUR DUYUYORUZ

155 yıllık koca bir çınar olan Türkiye Cumhuriyet’nin tüm Dünyadaki yüz akı Kızılay’dır bizlerde neferi olmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmaların üzerinde bir özveri ve gayret ile devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarda desteğini esirgemeyen kıymetli protokol ve gönüllülerimize teşekkür ederim” dedi.

Başkan Sarıca’nın ardından Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Tunç, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kocaeli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay da konuşmalarını gerçekleştirerek Türkiye Kızılay Derneği Dilovası Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıca ve yönetimine başarılar dilediler.

Seçim öncesi, 2023 yılı faaliyet raporu ile gelir ve giderleri, 2023 yılı şube yönetim kurulunun ibrası, 2023 ve 2024 şube elem planını, 2023 ve 2024 yıl tahmini bütçesinin tetkiki ile kullanımı, şube yönetim kuruluna yetki verilmesi, oy sayım komisyonunun seçimi, şube başkanı ve şube yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, şube denetçisi asil ve yedek üyenin seçimi, denetçi raporları okunarak ibra edildi, oy birliği ile kabul edilen çalışmaların ardından seçim yapıldı.

KIZILAY DİLOVASI ŞUBESİ YÖNETİMİ

Türkiye Kızılay Derneği Dilovası Şubesi Yönetim Kurulu ise, Başkan Emre Sarıca, Ayten Korkmaz, Ahmet Kaya, Cemal Soydaş, Erkan Arslan, Emirhan Topçu ve Muhammet Barış Arslan’dan oluştu.