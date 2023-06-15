Dilovası İstiklal Caddesi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 200 metre uzunlukta ve ortalama 20 m genişlikteki Dilovası İstiklal Caddesinde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesinin en işlek caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi’nde altyapı çalışmaları sonrası üstyapı da tamamlandı.

İSU ve elektrik altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Dilovası İstiklal Caddesi’nde, üstyapı asfaltlama ve yaya kaldırım çalışmaları trafiği aksatmadan kademe kademe gerçekleştirildi.

2 bin 200 metre uzunlukta ve ortalama 20 metre genişlikteki Dilovası İstiklal Caddesinde asfalt serim ve yaya kaldırım imalatları tamamlandı. Dilovası Belediyesi önünden başlayıp ilçe kaymakamlık yerleşkesine doğru uzanan ve gün içerisinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstiklal Caddesinde alt ve üstyapı sorunu çözülmüş oldu. Yağışların yoğun olduğu aylarda İstiklal Caddesi’nin kuzey tarafından yağmur suları yoğun bir şekilde belediye yönüne doğru akıyordu. Bu durumu dikkate alarak, vatandaşların herhangi bir can ve mal kaybı yaşamaması için alt ve üstyapı çalışmasıyla Dilovası İstiklal Caddesinde su baskınlarının önüne geçildi.