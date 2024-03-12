Dilovası Hastanesi’ne ulaşım kolaylaşıyor

Kocaeli Büyükşehir, Dilovası Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolu ve viyadük inşaatında kirişlerin imalatını yapıyor, ardından kiriş montajına başlanacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımın hızlı ve konforlu olması noktasında projelendirdiği bağlantı yoluyla viyadük projesinde hızlı bir ilerleme kaydediyor. Dilovası Hastane Bağlantı Yolu’nda başlık kirişi donatı montaj çalışmaları yapılıyor. Öngermeli kiriş imalatı devam ediyor. 60 adet kirişin 45 tanesi imal edildi. İmalatın tamamlanması sonrası bölgeye sevk edilecek kirişlerin montajına başlanacak. Kenar ayak ve İstiklal Caddesi arasında yarma kazısı çalışması yapılıyor.

7 AYAKLI VİYADÜK KÖPRÜSÜ

212 metre uzunluğunda 6 açıklıklı 7 ayaklı viyadük köprüsü, İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik 1x1 yol ile Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı daha konforlu ve güvenli bir hale getirecek. Hastane bağlantı yolu kapsamında 23 bin 700 metreküp kazı, 27 bin metreküp dolgu işlemi yapıldı. 7 bin 235 metreküp beton, 1.230 metreküp öngerilmeli kiriş, 1.412 ton nervüllü demirin kullanıldığı projede ayrıca 3 bin 400 ton PMT, 1.550 metreküp granüler alttemel, 1.650 ton binder, 1.405 ton aşınma asfalt, 2 bin 800 metrekare parke, 1.450 metre bordür, 275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak

GÜVENLİ VE HIZLI ULAŞIM

Projenin tamamlanmasının ardından ilçe köyleri ile Mimar Sinan ve Orhangazi mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Dilovası Devlet Hastanesi’ne İstiklal Caddesi üzerinden kolay ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek.