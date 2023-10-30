Dilovası Hastane yolunda köprü ayakları yükseliyor

Kocaeli'de Dilovası Hastane bağlantı yolunda vadiden geçecek 212 metre uzunluktaki köprünün ayakları inşa ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Dilovası ilçesinde devlet hastanesine ulaşımı kolaylaştıracak olan bağlantı yolu ve viyadük inşa çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şu an vaidiyi geçecek 212 metre uzunluktaki viyadük köprüsünü ayaklarının inşa çalışmalarını gerçekleştiriyor.

KÖPRÜ AYAKLARI İNŞA EDİLİYOR

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri proje kapsamındaki tüm taş duvar imalatlarını tamamladı. Projenin en önemli kısmını oluşturan viyadük köprüsü çalışmaları dahilinde dört ayağın temel betonu döküldü, bir ayağın kazı imalatı yapılıyor ve ayrıca diğer ayaklardaki kademe betonlarının çalışmaları devam ediyor.

Dilovası Hastane bağlantı yolu için vadi üzerinden 212 metre uzunlukta 6 açıklıklı viyadük köprüsü, İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik 1x1 yol yapılacak. İlçe merkeziyle Dilovası Devlet Hastanesi arasındaki ulaşıma güven ve konfor getirecek proje kapsamında, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım daha kolay bir şekilde sağlanacak.

ASFALT YOL VE KALDIRIMLAR

275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak Dilovası Hastane bağlantı yolu ikmal yapımı işi kapsamında; 23 bin 700 metreküp kazı, 27 bin metreküp dolgu yapılırken, 7 bin 235 metreküp beton, 1.230 metreküp öngerilmeli kiriş, 1.412 ton nervüllü demir kullanılacak. 3 bin 400 ton pmt, 1.550 metreküp granüler alttemel, 1.650 ton binder, 1.405 ton aşınma asfalt, 2 bin 800 metrekare parke, 1.450 metre bordür yapılacak.