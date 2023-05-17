Dilovası girişine dekoratif yapay şelale

Dilovası Belediyesi’nin ilçeye görsel bir güzellik katmak amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı Doğu girişi dekoratif yapay şelale ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - Her geçen gün, marka kent olma yolunda ilerleyen Dilovası’nda başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları ile ilçeye yeni bir görünüm kazandırmak isteyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in son projesi; Doğu Kavşağı yapay Şelale ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi.

İLÇEMİZE DEĞER KATACAK PROJELER

3430 metrekare alanda başlatılan çalışma ile Doğu Kavşağı’ndan ilçeye girenleri görsel güzelliği ile karşılayacak olan yapay şelale ve çevre düzenlemesinin ilçeye farklı bir hava katacağını söyleyen Başkan Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana “Yükselen Şehir Dilovası” iddiamızla yaptığımız çalışmalar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. İlçemize görsel güzelliği ile değer katan birçok projemizin yanında Doğu Kavşağı dekoratif yapay şelale ve çevre düzenlemesi içerisinde ki yeşillendirme çalışmaları ile ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır" dedi.