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Dilovası Devlet'e ulaşım kolaylaşacak

YAŞAM 20.12.2023, 11:40
Dilovası Devlet'e ulaşım kolaylaşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolunda köprü ayaklarının başlık kirişi ve donatı montajı imalatlarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde ulaşıma nefes aldırmak amacıyla raylı sistemler, yeni yollar ve toplu ulaşım gibi pek çok yatırımı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, yeni köprülerle de vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir’in Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımın hızlı ve konforlu olması noktasında projelendirdiği bağlantı yolunda hızlı bir ilerleme kaydediliyor.

Yüzde 45 oranında ilerlemenin olduğu Dilovası Hastane yolu bağlantı yolunda şu an orta ayaklarda beton dökümü ve donatı montajı yapılıyor. 212 metre uzunluğunda 6 açıklıklı 7 ayaklı köprü, İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik 1x1 yol ile Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı daha konforlu ve güvenli bir hale getirecek.

“Dilovası Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Yapım” işi kapsamında 23 bin 700 metreküp kazı, 27 bin metreküp dolgu işlemi yapıldı. 7 bin 235 metreküp beton, 1.230 metreküp öngerilmeli kiriş, 1.412 ton nervüllü demirin kullanıldığı projede ayrıca 3 bin 400 ton PMT, 1.550 metreküp granüler alttemel, 1.650 ton binder, 1.405 ton aşınma asfalt, 2 bin 800 metrekare parke, 1.450 metre bordür, 275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak

Projenin tamamlanmasının ardından ilçe köyleri ile Mimar Sinan ve Orhangazi mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, Dilovası Devlet Hastanesi’ne İstiklal Caddesi üzerinden kolay ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek.

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