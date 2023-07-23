Dilovası Belediyesi'nde personele hizmet içi eğitim

Sayıştay 4.Dairesi emekli Başkanı Abdurrahman Acar tarafından Dilovası Belediyesi personeline verilen kurum içi eğitim seminerine, belediyenin tüm hizmet birimleri katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye personeli; ‘hizmet içi eğitimler’ kapsamında 5 günlük geniş çaplı bir eğitim aldı.

Dilovası Belediyesi’nin, hizmet kalitesini arttırmaya ve kurumsal belediyecilik, yönetmelikler gibi hususlarda, kent halkına bilinçli hizmet üretebilmek amacıyla gerçekleştirdiği 5 günlük kurum içi eğitim semineri Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. Tüm birimleri kapsayan eğitim, Sayıştay 4.Dairesi emekli Başkanı Abdurrahman Acar tarafından verildi.

Eğitim kapsamında belediye personeline; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği, Kıymet Takdir Komisyonu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, Hizmet Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dahil Yönetmelik, Sayıştay Denetim Yönetmeliği ve Kanun Yolları, Mülkiye Teftişleri Hazırlık, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Memurların Temel Yetki ve Sorumlulukları, Memuriyette İntibak İşlemleri, Belediye Zabıta Yönetmeliği, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gibi bir çok alanda önemli eğitimler verildi.