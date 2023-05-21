Dilovalı minikler yeni parklara kavuşuyor

Dilovası Belediye Başkanı Başkanı Hamza Şayir, seçim beyannamesinde taahhüt ettiği her mahalleye yeni park sözünü de hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan 7 yeni parkın yapımında sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana çocuklar ve gençlere yönelik projeleri ile adından sıkça söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şimdi de minikleri sevindiriyor.

Başkan Şayir, bir yandan ilçe de kullanılamaz hale gelen parkları yenilerken; diğer taraftan ‘her mahalleye yeni park’ çalışması kapsamında 7 yeni parkın yapımını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ihalelerin ardından çalışması devam eden 7 yeni park ve mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Dilovalılar’a verdikleri her sözü tek tek yerine getirdiklerini belirten Başkan Şayir; ilçede çocuklar için hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi.

BİTME AŞAMASINDA OLAN YENİ PARKLAR

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Gazze Parkı’mızın alanını genişleterek sıfırdan yapıyoruz. Park alanında; iki kuleli çocuk oyun grubu, 6’lı dış mekan spor aletleri, 3 adet kamelya bulunacak. Diliskelesi Mahallesi 712 Sokak da yapımı devam eden 750 m2 parkımızda; iki kuleli çocuk oyun grubu, 6’lı dış mekan spor aletleri, 4 adet kamelya olacak. Diliskelesi Mahallesi 721 Sokak da yapımı devam eden 400 m2 parkımızda; iki kuleli çocuk oyun grubu, 6’lı dış mekan spor aletleri, 4 adet kamelya olacak. Diliskelesi Mahallesi 720 Sokak da yapımı devam eden 2200 m2 parkımızda; 3 kuleli oyun grubu, 6’ lı dış mekan spor aletleri, 15 adet kamelya yer alacak. Çerkeşli Mahallemizde Stad yanında yapımı devam eden 460 m2 parkımızda; iki kuleli çocuk oyun grubu, 6’lı dış mekan spor aletleri, 2 adet kamelya olacak. Orhangazi Mahallesi Karabey caddesi üzerinde yapılmakta olan 190 m2 oyun alanında iki kuleli oyun grubu olacak. Köseler Mahallesinde Toki Konutları üst ada bahçesinde yapımı devam eden 260 m2 alanda iki kuleli oyun grubu, 6’lı dış mekan spor aletleri, 1 adet kamelya olacak.