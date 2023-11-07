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Dilovalı çocuklar doyasıya eğlendi

YAŞAM 07.11.2023, 13:29
Dilovalı çocuklar doyasıya eğlendi

Dilovalı çocuklar, Dilovası Belediyesi kültür, sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu iki gün boyunca sergilenen “Kırmızı Başlıklı Kız” ve “Haylaz Mojo” tiyatro gösterisiyle doyasıya eğlendiler.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi; Dilovalı çocukların gelişimine katkı sunmak için hafta sonu iki gün boyunca çocukları güzel bir tiyatro gösterisiyle buluşturdu.  

Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde hafta sonu ikişer seans halinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için Kırmızı Başlıklı Kız ve Haylaz Mojo isimli çocuk tiyatroları sahnelendi. Ücretsiz etkinliği ilgiyle izleyen çocuklar, iki gün boyunca düzenlenen gösterilerde doyasıya eğlendi.  

GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZLA AYDINLANACAK

Tiyatro gösterilerini çocuklarla birlikte izleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocuklara hitaben kısa bir konuşma yaparak, göreve geldikleri günden bu yana Dilovası’nın ve çocukların geleceğini düşünerek yatırım yaptıklarını belirterek; “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim birinci önceliğimiz oldu. Geleceğimiz eğitimli çocuklarımızla aydınlanacak bunu biliyoruz. Ayrıca çocuklarımızın geleceğine yönelik yatırımlar yaptık. Montosorri sınıfları, teknoloji sınıfları, spor salonları, kütüphaneler, kültür gezileri, sinema ve tiyatro gösterileri gibi birçok hizmeti geleceğimiz çocuklarımız için yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

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