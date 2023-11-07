Dilovalı çocuklar doyasıya eğlendi
Dilovalı çocuklar, Dilovası Belediyesi kültür, sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu iki gün boyunca sergilenen “Kırmızı Başlıklı Kız” ve “Haylaz Mojo” tiyatro gösterisiyle doyasıya eğlendiler.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi; Dilovalı çocukların gelişimine katkı sunmak için hafta sonu iki gün boyunca çocukları güzel bir tiyatro gösterisiyle buluşturdu.
Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde hafta sonu ikişer seans halinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için Kırmızı Başlıklı Kız ve Haylaz Mojo isimli çocuk tiyatroları sahnelendi. Ücretsiz etkinliği ilgiyle izleyen çocuklar, iki gün boyunca düzenlenen gösterilerde doyasıya eğlendi.
GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZLA AYDINLANACAK
Tiyatro gösterilerini çocuklarla birlikte izleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çocuklara hitaben kısa bir konuşma yaparak, göreve geldikleri günden bu yana Dilovası’nın ve çocukların geleceğini düşünerek yatırım yaptıklarını belirterek; “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim birinci önceliğimiz oldu. Geleceğimiz eğitimli çocuklarımızla aydınlanacak bunu biliyoruz. Ayrıca çocuklarımızın geleceğine yönelik yatırımlar yaptık. Montosorri sınıfları, teknoloji sınıfları, spor salonları, kütüphaneler, kültür gezileri, sinema ve tiyatro gösterileri gibi birçok hizmeti geleceğimiz çocuklarımız için yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|11
|31
|2. Fenerbahçe
|11
|30
|3. A.Demirspor
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|19
|5. Beşiktaş
|11
|19
|6. Kayserispor
|11
|19
|7. Kasımpasa
|11
|18
|8. Antalyaspor
|11
|15
|9. Hatayspor
|11
|14
|10. Sivasspor
|11
|14
|11. Rizespor
|11
|14
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|11
|13
|13. Gaziantep FK
|11
|12
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|11
|11
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|11
|10
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|11
|10
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|11
|10
|18. Başakşehir
|11
|9
|19. Samsunspor
|10
|5
|20. İstanbulspor
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|27
|2. Kocaelispor
|11
|23
|3. Bandırmaspor
|11
|22
|4. Bodrumspor
|11
|20
|5. Göztepe
|11
|20
|6. Gençlerbirliği
|11
|19
|7. Keçiörengücü
|11
|17
|8. Sakaryaspor
|11
|16
|9. Manisa FK
|11
|14
|10. Ahlatçı Çorum FK
|11
|14
|11. Erzurumspor
|11
|13
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Şanlıurfaspor
|11
|11
|15. Giresunspor
|11
|9
|16. Ümraniye
|11
|9
|17. Tuzlaspor
|11
|8
|18. Altay
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Tottenham
|11
|26
|3. Liverpool
|11
|24
|4. Arsenal
|11
|24
|5. Aston Villa
|11
|22
|6. Newcastle
|11
|20
|7. Brighton
|11
|18
|8. M. United
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
|10. Chelsea
|11
|15
|11. Crystal Palace
|11
|15
|12. West Ham United
|11
|14
|13. Nottingham Forest
|11
|13
|14. Wolves
|11
|12
|15. Fulham
|11
|12
|16. Everton
|11
|11
|17. Luton Town
|11
|6
|18. Bournemouth
|11
|6
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|12
|31
|2. Real Madrid
|12
|29
|3. Barcelona
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|11
|25
|5. Athletic Bilbao
|12
|21
|6. Real Betis
|12
|20
|7. Real Sociedad
|12
|19
|8. Valencia
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Las Palmas
|12
|17
|11. Getafe
|12
|15
|12. Osasuna
|12
|13
|13. Villarreal
|12
|12
|14. Deportivo Alaves
|12
|12
|15. Sevilla
|11
|11
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|12
|7
|19. Granada
|12
|6
|20. Almeria
|12
|3