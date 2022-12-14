Dilovalı 7 bin öğrenci 'Buğday Tanesi' filmiyle buluşacak

Kocaeli'de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ki 7 bin öğrenciyi ve 500 özel gereksinimli bireyi gösterime giren “Buğday Tanesi” filmi ile buluşturuyor.KOCAELİ (İGFA)- Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede eğitim gören 7 bin ortaokul ve lise öğrencisi ile ilçede bulunan yaklaşık 500 özel gereksinimli vatandaşı; Milletvekili Av. Serkan Bayram’ın hayat hikâyesinden uyarlanan ve engelli bireylerin zorluklar karşısında verdikleri mücadeleyi başarılı bir dille anlatan “Buğday Tanesi”filmine götürüyor.

Dilovası Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Dilovası Belediyesi’nin sponsorluğunda başlatılan ve önceki gün otobüslerle Gebze Center’a giden öğrenciler öğretmenlerin eşliğinde “Buğday Tanesi” filmini büyük bir ilgiyle izlediler. Öğrencilerle birlikte ilçede ki özel gereksinimli bireylerde ailelerinin eşliğinde filmi izlerken, duygulu anlar yaşadılar.

SEVGİYLE AŞILAMAYACAK ENGEL YOKTUR

Umuda yolculuğu ve özel bireylerin başarı yolunda verdiği mücadeleyi konu alan filmi tüm Dilovalı öğrencilerle buluşturacaklarını belirten Başkan Şayir, yaptığı açıklama da “Yüzlerdeki tebessüm en büyük mutluluğumuz. Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordine ettiğimiz etkinlik kapsamında; gençlerimizi vizyona giren ‘Buğday Tanesi’ filmi ile buluşturuyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin hayatını konu alan ve büyük bir başarı hikayesinin sergilendiği filim gösteriyor ki “Sevgiyle Aşılamayacak Engel Yoktur”. Filmin öğrencilerimiz ve özel bireylerimiz için hayat yolunda bir motivasyon sağlayacağını düşünüyor, iyi seyirler diliyorum” dedi.