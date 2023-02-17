Dilisekesi'nde triko kursiyerleri depremzedeler için üretiyor

Diliskelesi Biçki Nakış ve Triko Kursu öğrencilerinden depremzedeler için üretime devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Depremden etkilenen afetzedeler için harekete geçen Dilovalı kursiyerleri, kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri depremzedelere ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Dilovası Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda görev alan öğretmen ve kursiyerler; atkı, bere, kazak, yelek, polar, pijama gibi ihtiyaç ürünlerini üretip depremzedelerin kullanımına sunuyor.

Diliskelesi Kurs Öğretmeni Şener Uyumaz Beşikçi yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Kursiyerlerimiz adına öncelikle deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bizler yaşanan bu acıya nasıl merhem olabiliriz, ilaç olabiliriz kaygısıyla, kış koşullarında uygun orada yaşayan vatandaşlarımızın işine yarayacak ürünler yapmaya karar verdik. Depremin ilk gününden beri çalışıyoruz, kursiyerimizle birlikte öğretmenlerimizle beraber çalışmaya başladık. Kursiyerlerimiz de bu yolculukta bize dahil oldular ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Yüreğimiz onlarla acıları gerçekten bizim acımız. Elimizde sihirli değnek olsa keşke onlar için kullansak. Ama elimizden bu kadarı geliyor inşallah bu son olur bir kez daha tekrarlanmaz. Dediğim gibi acıları gerçekten bizim acımız gerçekten çok üzülüyoruz” dedi.