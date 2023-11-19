Dilencilere operasyon! 50 bin liraya el konuldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, trafik ışıklarında, kalabalık alanlarda ve cami önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 300 dilencinin üzerinden 50 bin lira para çıktı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Zabıta ekipleri kent merkezinde trafik ışıklarında, kalabalık alanlarda ve cami önlerinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan çalışmalar sonucu dilencilik yapan kişiler tespit edilerek, idari işlem cezası uygulanıyor ve dilencilik yaparak temin ettikleri paralara kamuya aktarılmak üzere el konuluyor.

2023 yılının ilk 10 aylık döneminde 300’e yakın ceza tutanağı tutulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri, tutulan tutanaklar çerçevesinde 50 bin TL’ye yakın bir paranın kamuya aktarıldığını belirttiler.

Eskişehir Valiliği’nce yayımlanan genelgeyi de vatandaşlara hatırlatan yetkililer “Vatandaşlarımızın insani erdemlerini istismar eden, toplumsal merhamet anlayışını suiistimal ederek kazanç sağlayanlara yönelik Eskişehir Valiliğimizce bazı kararlar alınmış ve vatandaşlarımız da bu konuda uyarılmıştır. Valiliğimizin aldığı karara göre ‘Sokak, cadde, meydan, park ve bahçeler, gar, otopark, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler, metruk yapılar, inşaatlar alanları, banka ATM'leri, köprü altlarının ve benzeri yerlerin, barınma yer olarak kullanılmasının, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, bar, kulüp, diskotek gibi eğlence mekanlarında, umuma açık yerlerde, cadde ve sokakların kaldırımlarında, akan trafik üzerinde, kavşaklarda, trafik ışıklarında ve benzeri yerlerde; 18 yaşın altındaki reşit olmayan kişilerin çalışması ya da çalıştırılmasının, vatandaşlarımızın zorda olana yardım etmek isteğini ve merhamet duygusunu istismar eden kişilerden, bu amaçla çalıştırılan çocuklardan ve engelli bireylerden; vatandaşlarımızca herhangi bir mal veya eşya (kağıt mendil, yara bandı, çiçek, su vesaire) satın alınmasının, dilencilik yapan kişilere, dilendirilen çocuk veya engellilere para verilmesinin, yanlarında veli ya da vasisi olsa dahi çocukların; çöplerden ve sokaklardan kağıt, plastik, cam, metal gibi geri dönüşüm malzemesi toplanması işinde aktif ya da yardım etmek bahanesiyle çalıştırılmalarının, bu işi yapan ebeveynlerce yanlarında bulundurulmalarının, yasaklanmasına, karara aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 66'ncı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre cezai işlem yapılmasına, karar verilmiştir,’ denilmiştir. Bu çerçevede biz de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi olarak 7/24 denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuya hassasiyetle yaklaşmalarını bekliyoruz,” şeklinde görüş bildirdiler.