Dilara Koçak ve Ceyda Düvenci 'sürdürülebilir gelecek' tüyoları verdi

Taş Kağıt Makas Atölyesi iş birliği ile hayata geçirilen “Doğaya İyi Bak, Geleceğe Gülümse” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak ile sunucu, oyuncu, Taş Kağıt Makas Atölyesi kurucularından Ceyda Düvenci, Kadıköy’de ebeveynlerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Alarko Carrier, Taş Kâğıt Makas Atölyesi iş birliği ile küresel iklim krizinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek ve en çok çocukların yaşadığı eko-anksiyetenin azaltılmasına destek olmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi, “Doğaya İyi Bak, Geleceğe Gülümse” kapsamındaki ilk ebeveyn buluşmasını Kadıköy’de gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında beslenme uzmanı ve sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, sunucu, oyuncu, Taş Kağıt Makas Atölyesi kurucularından Ceyda Düvenci’nin sorularını yanıtladı.

Doğanın içinde bulunduğu riskleri, “Ben ne yapabilirim?” sorusuyla karşılayarak harekete geçmenin önemini vurgulayan Ceyda Düvenci, dünyada çok konuşulmaya başlayan eko anksiyete üzerine ciddi bir kaynak taraması yapıdığına vurgu yaptı. Çocukların etraflarında olup bitenler konusunda ciddi hassasiyet ve farkındalık sahibi olduğunu belirten Düvenci, "Küresel iklim kriziyle ilgili olarak da haklı endişeler taşıyorlar. Ancak endişelenmenin soruna çare olmak için yeterli olmadığınız hepimiz biliyoruz. Çocuklarınızla doğada zaman geçirir, kaynakların doğru kullanımı konusunda yönlendirir ve yaşam şeklinizle örnek olabilirseniz, onların endişelerini olumlu bir enerjiye dönüştürebilirsiniz" dedi.

Gezegenin geleceği için sürdürülebilirliğin öneminin aslında atalarımız tarafından kuşaklar önce bilindiğini hatırlatan Dilara Koçak ise, domates salçası, turşu, reçel gibi mutfak ritüelleri atıksız mutfağın değerli örnekleri olduğuna dikkati çekti.

"Geleneklerimize ne kadar dönersek, o kadar sürdürülebilir bir yaşama yaklaşmış oluruz” diyen Koçak, "Atalarımızın tüketmediği bir besini, bizlerin sağlıkla sindirebilmemiz de pek mümkün değil. Dolayısıyla geleneksel beslenme biçiminden uzaklaştıkça hem kendimize hem de gezegenimize zarar vermeye başlıyoruz. Mevsiminde, yerel ve doğaya saygıyla üretilmiş besinleri tercih etmek hepimize iyi gelecek" diye konuştu.

Proje kapsamında düzenlenecek eğitim serisi boyunca, farklı alanlardan uzman isimler ebeveynlerle buluşmaya devam edeceği, sürdürülebilirlik, ‘doğayı daha iyi anlamak’, ‘iyi ve sağlıklı yaşam önerileri’, ‘atık malzemelerden geri dönüşüm’, ‘kaygıyla başa çıkmak’ başlıkları altında düzenlenecek uzman buluşmaları hakkında detaylı bilgilerin Alarko Carrier ve Taş Kağıt Makas’ın sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.