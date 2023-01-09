Dil'den Dil'e Türküler Selçuklu'da yankılandı

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu üyelerinin ilk defa seyirci önünde seslendirdiği “Dil’den Dîl’e Türküler” konseri büyük beğeni aldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Sanat Akademisi sürdürdüğü eğitimlerin meyvesini almaya devam ediyor. Akademi bünyesinde müzik dalında eğitim alan müzik topluluğu korosu üyeleri Dil’den Dil'e Türküler Konseri ile ilk defa seyirci önünde sahne aldı. Sergiledikleri performansla izleyicilere keyifli anlar yaşatan koro Anadolu’nun sevilen türkülerini seslendirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve ilginin yoğun olduğu “Dil’den Dîl’e Türküler” konseri Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Bünyamin Tilavel’in yönetiminde gerçekleşti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın da ilgi ile takip ettiği konsere MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, AK Parti Selçuklu İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek’in yanı sıra Selçuklu Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Selçuklu’ya çok önemli bir marka kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çok keyifli bir konser izledik. Koromuz, solistlerimiz, saz sanatçılarımız, şefimiz hepsi muhteşemdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sanat Akademi'miz daha henüz bir yılını doldurmadı ama ben hakikaten şükrediyorum, gururlanıyorum. Muhteşem işleri ortaya çıkartıyoruz ve bugün de ilk defa koromuzu müzik topluluğumuzu hep birlikte dinledik. Artık Konya'nın artık Selçuklu'nun bir korosu var, bir müzik topluluğu var. Burada hakikaten çok büyük bir emek var. Koromuz tamamen Sanat Akademimizin kursiyerlerinden oluşuyor ve yaz döneminde çalışmalar başlamıştı. Daha 11 ay olmadı çalışmaya başlayalı. Ekim ayından itibariyle ikinci grup olarak çalışmalar devam etti ve tamamen sizin içinizden çıkan hemşehrilerimiz burada bu güzel topluluğu meydana getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu programlarımız devam edecek. Değerli hocalarımızla birlikte Necmettin Erbakan Üniversitemizin Türk Müziği Devlet Konservatuvar'ı burada bu işin asıl mimarı. Değerli hocamıza ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum.

Selçuklu Belediyesi olarak her zaman eğitimde, sporda, kültürde öncü olduk, sanatta da öncü olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da inşallah güzel çalışmalarla sizleri buluşturmuş olacağız. Bütün değerli hemşehrilerimize de bugün burada oldukları için bizlerle birlikte oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.