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Dijitalleşme ile gastronomiyi buluşturan projeye AB katkısı

YAŞAM 23.10.2022, 10:21
Dijitalleşme ile gastronomiyi buluşturan projeye AB katkısı

İKÇÜ Turizm Fakültesi Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Volkan Altıntaş ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Koray Çelik’in, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke ve Güney Kore, Filipinler, Tayland gibi uzakdoğu ülkelerini kapsayan dijitalleşme ile gastronomiyi birleştiren ‘E-Gastronomi’ projesi desteklenmeye değer bulundu.İZMİR (İGFA) - Eurodesk Türkiye Temas Noktası olarak akredite edilen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda başarılı adımlar atmaya devam ediyor.

İKÇÜ’nün Koordinatör olarak yer aldığı Mardin Artuklu Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu proje, Türkiye’den kabul gören on yükseköğretim kurumu arasında yer alma başarını elde etti.  Altı yıl sürecek, 700.000 Avro hibe bütçeli ‘E-Gastronomi’ kapsamında proje ortağı kurumların Turizm Fakültesi öğrencileri, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde eğitim öğrenim hareketliliğine katılarak staj yapabilecek.

Erasmus+ Konsorsiyum projesi ile ilgili bilgi veren İKÇÜ Turizm Fakültesinden Prof. Dr. Volkan Altıntaş, Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planına katkı sunduklarını, nitelikli ve istihdam edilebilirlikleri yüksek potansiyele sahip mezun öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Prof. Dr. Volkan Altıntaş, “Ülkemizde kültürel ve ekonomik açıdan büyük bir öneme sahip turizm sektörüne; akademik açıdan kendini geliştirmiş, birden fazla yabancı dil konuşabilen, teknolojik donanıma sahip öğrenciler yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Proje ortağı kurumlardaki turizm fakültesi öğrencileri, AB ve uzakdoğu ülkelerindeki kurumlarda yapacakları staj faaliyetleri ile gastronomi alanında önde gelen Unesco gastronomi ülkeleri arasında bulunan Güney Kore, Tayland ve Filipinler gibi ülkelerden dijital anlamda yenilikçi uygulamalara sahip profesyoneller olarak ülkemize döndüklerinde istihdam edilebilirlikleri artacaktır” dedi.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN VE MUTFAK SANATLARININ TANITIMINA KATKI

Projenin staj ve öğrenim programının yanı sıra personel ders verme ve eğitim alma, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine gerçekleştirilecek sektörel ziyaretler gibi başlıkları da kapsadığını ifade eden İKÇÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Altıntaş, bu temaslar sayesinde Türk kültürünün ve mutfak sanatlarının tanıtılmasının sağlanacağını vurguladı. Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri ile ortak yüksek lisans, doktora programlarının açılmasının da planlandığını kaydeden Prof. Dr. Altıntaş, “İş birliğine geçilen ülkelerdeki öğrencilerin üniversitemizde öğrenim veya staj yoluyla eğitim almalarına imkân sağlanarak; Türk turizminin, kültürünün ve mutfak sanatlarının tanıtılması sağlanacaktır” diye konuştu.

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