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Dijitalin olumsuz etkilerinden çocuklarmızı nasıl koruruz?

YAŞAM 31.10.2023, 10:40
Dijitalin olumsuz etkilerinden çocuklarmızı nasıl koruruz?

Dijital çağda ebeveyn olmak, çocuklarımızı dijitalleşmenin olumsuz etkilerinden koruma becerilerini geliştirmeyi gerektiriyor. Peki bu olumsuz etkilerden çocuklarımızı nasıl koruyabilir, onları nasıl denetleyebiliriz? Disleksi Uzmanı Melikşah Terdek yanıtladı…Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Dijitalleşme küçükten büyüğe hepimizin hayatında kolaylaşma sağlasa da özellikle çocukların gelişiminde negatif etkilere neden oluyor. Bu da ailelerin çocuklarına dijital kaynakları sunarken daha bilinçli olmalarını, farkındalıkla gereken önlemleri almalarını gerektiriyor.

Ailelerin; çocuklarının bilişsel, fiziksel, duygusal ve davranışsal gelişimini geriletmeyecek şekilde dijital kaynakları denetlemeleri gerekiyor. Yani dijital çağda ebeveyn olmak çocuklara güvenli, etkili ve verimli dijital kaynak kullanımını öğretmeyi gerektiriyor.

Disleksi Uzmanı Melikşah Terdek, çocukların dijitalin olumsuz etkilerinden korunmaları için ailelerin nasıl bir denetim mekanizması ortaya koymaları gerektiği hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

Hayatın geliştiğine ve ebeveynlerin kendilerini güncellemeleri gerektiğine değinen Terdek, “Ben 39 yaşındayım ve benim yaşımdaki ebeveynler şu an tamamen tablet ve telefondan etkilenen çocukların olduğu dönemdeler. Biz dijital aleme çok hakim olduğumuzu düşünüyoruz ama kaçırdığımız bir şey var. Çocuklarımız tabletle vakit geçirirken onların dillerini kaçırıyoruz. Şu an kaç tane aile ‘AFK’ kelimesinin ne demek olduğunu biliyor? Kaç aile ‘Loot’ ve ‘Noob’ kelimelerini biliyor? ‘Kill aldım’ ne demek? Bunların ne demek olduğunu bilmiyoruz. Aslında bunlar çocukların oyun içinde kullandığı dildir. Bunları bildiğimiz zaman çocuklarla iletişimimiz net bir şekilde artar. Bana göre ebeveynlerin yapması gereken şeylerden bir tanesi bu.” dedi.

“ÇOCUKLARI BİZ DENETLEMEZSEK, DENETİMSİZ BİR DÜNYADALAR”

Sanal alemin otizmli çocukları etkilediğini vurgulayan Melikşah Terdek, “Tablet ve telefonda çok renkli bir dünya var. Onun dışına baktığınızda ders, okul ve ev… O kadar renkli değiliz. Çocuklar sanal alemde kendi kimliklerini istedikleri gibi tanıtabiliyorlar. Eğer biz denetlemezsek, denetimsiz bir ortamdalar.” şeklinde konuştu.

PEKİ ÇOCUĞU NASIL DENETLEYEBİLİRİZ?

Sınırlandırmanın önemli olduğunun da altını çizen Terdek bunun için dijital bir mobil uygulamanın da bulunduğunu belirtti ve “Eğer çocuğunuzun tablet ve telefonu varsa, bu uygulama hem kendi telefonunuzda hem çocuğunuzun telefonunda olduğunda hangi uygulamaları kullanabileceğine, hangi saatler içerisinde kullanılabileceğine, telefonun nerede olduğunu, uygulama yüklerken sana sorulması gerektiğine dair her şeyi siz tanımlayabiliyorsunuz. Tablet ve telefonu asla çocuğunuzun hayatından tamamen çıkaramazsınız, bu bir gerçek. Çıkarabilmek için sizin de hayatınızdan çıkarmanız gerek ama bu belli bir alana sınırlandırılabilir. Tablet ve telefonun sadece kötü yanı yok. Yani tıpkı internet gibi iyi kullanırsanız çocuklara katkısı olabilir ama maalesef Türkiye’de kötü kullanıldığı için hep negatif yönünden bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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