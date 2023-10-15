Dijital terörizm bir milli güvenlik tehdididir

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Dijital Terörizm konusu masaya yatırıldı ve bir milli güvenlik tehdidi olduğu vurgusu yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda Dijital Terörizm konusu masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliği ile düzenlenen etkinlikte dezenformasyonun ve dijital terörün bir milli güvenlik meselesi olduğu vurgulandı. Akçakoca Konferans Salonu’nda Gazeteci Nil Gülsüm Gül moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Yargıtay Üyesi Erol Tekmen, UMED Koordinatörü Mehmet Şanda ve Siber Güvenlik Uzmanı Mahir Yüksel konuşmacı olarak katıldı.

DİJİTAL TERÖRÜN İLK MAĞDURLARINDAN OLDUK

İlk olarak söz alan Yargıtay Üyesi Erol Tekmen, Ocak 2014’te Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait olduğu iddia edilen tırların FETÖ tarafından durdurulması olayını aktardı. Bu süreçte geleneksel medyanın yapamayacağı etkiyi sosyal medya ile FETÖ eliyle yapıldığını söyleyen Tekmen, yapılan paylaşım ve haberlerle algı operasyonu yapıldığını vurguladı. MİT tırları davası hâkimi olarak bilenen Tekmen, “Ülkeyi büyük sıkıntıya sokacaklardı. Ama çok şükür biz tedbirli davrandık ve önlemimizi aldık. Devletin bağımsız hâkimi olarak yaptıklarımız o kadar rahatsız etti ki ailelerimize, özel yaşamımıza kadar bilgiler paylaştılar. Dijital terör dediğimiz olayın ilk mağdurlarından olduk” dedi.

“DEZENFORMASYON BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR”

Tekmen, “Yalan haber dediğimiz şey hayatın bir gerçeği değildir. Yalanın bu kadar hızlı yayıldığı bir ortamda aileden gelen bir proje geliştirmekte fayda var. Bizim inancımızda da en büyük günahlardan biri yalandır. Yalan bir toplumu kaosa sokar. Yalanla bir ülkedeki her şeyi bozabilirsiniz. Sosyal medyadaki yalan, dezenformasyon artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir” diye konuştu.