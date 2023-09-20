Dijital Sağlık Derneği kuruldu

Dijital sağlık sektörü tüm dünyada hızla büyürken, Türkiye’de de bu alanı temsil eden paydaşlar ekosistemi geliştirmek için güç birliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Dijital sağlık sektörü temsilcileri, Dijital Sağlık Derneği (DİSADER) çatısı altında bir araya geldi. Dünyada her geçen gün yükselen bilgi teknolojileri, mobil uygulamalar ve giyilebilir sağlık teknolojileri aracılığıyla koruyucu ve tedavi edici bir fonksiyona sahip olan dijital sağlık sektörü, DİSADER ile dijital sağlık sektörü ekosisteminin geliştirilmesi, global arenada varlık göstererek rekabetçi olunabilmesi konularında aktif rol üstlenecek.

Dernek ayrıca dijital sağlık uygulamalarının bilinirliğini artırmak ve farkındalık yaratmak adına çalışmalara da imza atacak.

Üyeleri arasında hastanelerden sigorta şirketlerine ve girişimlere kadar birçok farklı sektör temsilcisi bulunan DİSADER’in Yönetim Kurulu Başkanı Emin Fadıllıoğlu, “Hastaların sağlık çözümlerine daha uygun ve hızlı erişebilmesinin her geçen gün daha önemli hale geldiği küresel sağlık teknolojileri ve dijital sağlık pazarının 2024 yılında 600 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Biz de Türkiye’de dijital sağlık alanındaki hizmet sunumu başta olmak üzere tüm dijital sağlık uygulamalarının geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında etkin rol alabilmek amacıyla yola çıkıyoruz. Bunun yanında dijital sağlık alanındaki gelişmelere katkı sağlarken, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla da ortak çalışmalar yürütmek adına alt yapı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.