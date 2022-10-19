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'Dijital Öğretmenler'e başvuruda son iki gün

YAŞAM 19.10.2022, 10:40
'Dijital Öğretmenler'e başvuruda son iki gün

Dijital Öğretmenler Projesinin 5. Dönem başvurularında son 2 gün.İSTANBUL (İGFA) -Habitat Derneği olarak ING Türkiye ve ODTÜ iş birliği ile öğretmenlerin dijitalleşmesi, dijital dönüşümün bir parçası olması ve bu dijital becerileri derslere entegre ederek ilkokul- ortaokul öğrencilerine aktarmaları amacıyla hayata geçirilen Dijital Öğretmenler Projesi'nin 5. Dönem başvurularında son iki gün kaldı.

Türkiye’nin 81 ilinden başvuruya açık olan Dijital Öğretmenler Projesi'ne,  devlet okullarında çalışan ilkokul ve ortaokul öğretmenler başvuru yapabiliyor.

5 hafta boyunca devam edecek proje kapsamında ODTÜ’lü akademisyenler tarafından verilecek senkron ve asenkron dersleri tamamlamaları gerekecek.

PROJENİN AŞAMALARI

Dijital Öğretmenler Projesi’nin I. Fazı Ekim-Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. I. Fazda 1000 öğretmene dijital yetkinliklerini geliştirmek için, dijital vatandaşlık ve güvenlik, etkili sunum hazırlama, yaratıcılık ve görsel tasarım (infografik, video/fotoğraf oluşturma ve düzenleme), eleştirel düşünme ve ölçme & değerlendirme modüllerinden oluşan 5 haftalık çevirim içi bir eğitim verilecektir.

I. Faz eğitimlerinin ardından 1.000 öğretmenin içinden seçilecek ilk 100 öğretmeneODTÜ’lü akademisyenler tarafından II. Faz eğitimleri verilecektir. Bu kapsamda eğitimde sanal ve arttırılmış gerçeklik dersleri yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 20 Ekim olan projeye https://bit.ly/3PushLO linki aracılığıyla başvuru yapılabilir.

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