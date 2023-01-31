Dijital dönüşümde geleceğe kadınlar yön verecek

Kadın Dostu Markalar Platformu’nun dördüncü dijital kitabı platformun haber sitesi üzerinden yayımlandı.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana yüzlerce marka, binlerce kadın ve birbirinden önemli projelerin buluştuğu bir platform haline gelen Kadın Dostu Markalar Platformu, farkındalık projelerini büyüterek sürdürüyor.

Platform, genç kuşaklara ilham olacak kadın hikayelerinin yer aldığı Farkındalık Kitaplığı’nın dördüncü kitabı Dijital Dönüşümün Kadın Liderleri’ni platformun haber sitesi üzerinden yayınladı.

Dijital dönüşümün kadın gücü, kadın zekâsı ve kadın dokunuşu olmadan eksik kalacağını söyleyen Kadın Dostu Markalar Platformu Genel Müdürü Nazlı Demirel, “Dijital geleceğe kadınlar yön verecek. Ancak bunun için hayata geçirilmesi gerekenler var. Gençlerin teknoloji alanında yetkinlikleriin arttırılmasının önemini vurgulayan Demirel, kız öğrencilerin STEM eğitiminin desteklenmesi ve çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanması, bu umutların gerçekleşmesi için atılması gereken önemli adımları oluşturuyor” dedi.

2020 yılında toplumun en büyük sorunlarından biri olan, kadının toplumdaki yeri ve maruz kaldığı eşitsizliklerin iyileştirilmesi için markaların ve kurumların gerçekleştirdiği projeleri, toplumun tüm kesimlerine duyurup etkileşimini arttırmak üzere yayın hayatına başlayan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Kadın Dostu Markalar Platformu, toplumda ses getiren ve fark yaratan projeler üretmeyi sürdürüyor.

Farklı sektörlerde ve alanlarda başarılı kadınların hikayelerine yer verdiği Farkındalık Kitaplığı ile özellikle gençlere ilham verecek başarı hikayelerini yayınlarında ağırlıyor. Kadın Dostu Markalar Platformu’nun yayınladığı Dijital Dönüşümün Kadın Liderleri Kitabı, Türkiye’de dijital dönüşüm alanında üst düzey yöneticilik yapan özel isimleri bir araya getirdi. Türkiye’nin büyük şirketlerinin dijital dönüşüm departmanlarını yöneten ve sürece liderlik eden kadınların başarı hikayelerinin aktarıldığı kitapta, ayrıca teknoloji ve dijital dönüşüm alanına yönelik görüş ve yorumlar da yer aldı.

Türkiye’de birçok büyük şirketin yönetiminde yer alıp dijital dönüşümüne yön veren ve hatta dijital yatırımlarını hayata geçiren pek çok başarılı kadın yönetici var. Geçmiş yıllara göre sayıları artan Türkiye’deki dijital dönüşümün kadın liderleri, kariyerlerindeki başarı hikayeleriyle dikkat çekerken, bir yandan da bu sektöre adım atmak isteyen gençlere ilham veriyor.

DİJİTAL ARŞİVLERDE ÖNEMLİ BİR YER BULACAK

182 sayfalık Türkçe, 182 Sayfalık İngilizce olarak iki cilt halinde hazırlanan Dijital Dönüşümün Kadın Liderleri dijital kitabının analiz sayfalarında 26 farklı biyografiye ve analiz bölümünde sektörün kanaat önderi isimlere yer verildi.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, Toplum 5.0 Akademi Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Öner Çelebi ile Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney köşe yazılarıyla görüşlerini aktardı.

Dijital dönüşümün kadın liderlerinin bu noktada kadın girişimcilere ve bu alanda daha üst noktalara gelmek isteyen tüm kadın meslektaşlarına bazı hatırlatmaları da bulunuyor.