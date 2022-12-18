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'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı

YAŞAM 18.12.2022, 18:04
'Dijital Benim İşim'de yarışma heyecanı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi kapsamında "Dijital Pazarlama" eğitimi alan kadınlar arasında eğitimde öğrendiklerini uygulama yaparak gösterebilecekleri 'Sosyal Medya Kampanya Yarışması'nın startını verdi. Başvurularda son tarih 30 Aralık 2022.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nde kadınlara 24 saatlik dijital okuryazarlık ve 40 saatlik dijital pazarlama hibrit eğitimleri veriliyor.

18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede, “Dijital Pazarlama” eğitimini tamamlayan kadınlar arasında sınıf içinde teorik olarak öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamalı olarak gösterebilecekleri Sosyal Medya Kampanya Yarışması düzenleniyor.

Kadınlar, kendi işletmeleri ya da seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını 1 ay boyunca yönetecek ve kampanya sonuçlarını raporlayarak yarışmaya 30 Aralık’a kadar başvurabilecekler. 

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak bir ülkenin sahip olduğu en değerli doğal kaynağın insan olduğundan hareketle; yetenekleri, yaşları, öğrenim düzeyleri çok çeşitli olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm bireylere eğitim desteği sağlamaya devam ettiklerini söyledi.

Dijital Benim İşim Projesi bu amaçla gerçekleştirdiğimiz ve kadınların dijital alanda güçlendirilmesini hedefleyen harmanlanmış eğitimlerimizden biri olduğunu ifade eden Dülger, "Proje ile Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 20 ilde 11 binin üzerinde kadına Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verdik ve projenin etki alanının kadınların yoğun ilgisi ile gün geçtikçe büyüdüğünü görüyoruz. Proje kapsamında kadınlara sadece eğitim vermiyor, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ile bu eğitimleri hayata geçirmeleri için olanak sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl dereceye giren başarılı 5 kursiyerimiz ile projenin kadınlar üzerinde oluşturduğu değişimi memnuniyetle gördük. Bu sene de eğitimlerin uygulamaya dönüştüğü bu yarışmada tüm kursiyerlerimize başarılar diler, hayat boyu öğrenen bir Türkiye için çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz" diye konuştu.

“Dijital Pazarlama” eğitimi almak isteyenler https://turkiyevodafonevakfi.org.tr/projeler/dijital-benim-isim/dijital-benim-isim-basvuru-formu adresinden ön başvuru yapabilir ya da en yakın halk eğitimi merkezine giderek kayıt olabilir.

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