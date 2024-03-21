Dialog Real Estate'den görkemli gece

2017 yılında kurulan Dialog Real Estate; 100’ü aşkın ofisi ve 240’tan fazla ödülü ile 2023'ün en başarılı isimlerini görkemli bir törenle ödüllendirdi.BURSA (İGFA) - Dialog Real Estate; 2023 Shining Night Ödül Gecesi'ni görkemli bir törenle Podyum Davet'te gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de son derece görkemli geçen gecenin ev sahipliğini Dialog Real Estate Kurucu Başkanı Übeyt Işık, Kurucu ortaklar Selma Arabacı ile Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun üstlendi.

Sunuculuğunu Cansu Koç ile Devrim Korkmaz'ın üstlendiği gece, Ceren Özdemir'in renkli perküsyon şovuyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Dialog Real Estate Kurucu Başkanı Übeyt Işık, "Biz bu yola çıkarken inanmayanlar, siz yapamazsınız diyenler oldu. Ama bu gece görüyoruz ki Dialog Real Estate giderek büyümeye devam ediyor ve biz hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Selma Arabacı ise Dialog Real Estate'in bugün 100'ü aşkın ofis ile ülkenin en önemli markalarından biri haline geldiğini belirtti. Diğer kurucu ortak Prof. Dr. Elif Karakurt Tosun ise Dialog Real Estate'in başarısının sırrını eğitime bağladı. Tosun, her danışmanın eğitimine büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Shining Club, Professional Club, Master Club, Angel Club, Diamond Club, King Diamond Club, En Ödülleri, Dialog Akademi Eğitim Katkı Plaketleri, A Ofis Karneleri ve Bölge Şampiyonları ödülleri ile 2023'ün en başarılı ofis ve isimleri törenle ödüllerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Gecenin finalinde ise sahneye çıkan Avantgarde Orkestrası, şarkılarıyla Dialog Real Estate ailesine eğlence dolu bir gece yaşattı.

İŞTE O GÖRKEMLİ ÖDÜLLER;

Türkiye Ciro 1.’si Ofis; Dialog Concept Türkiye Ciro 2.’si Ofis; Dialog Plus Türkiye Ciro 3.’si Ofis; Dialog Skala Türkiye Ciro 1.’si Danışman; Hikmet GÜNEY (Dialog Rima) Türkiye Ciro 2.’si Danışman; CENK İGEÇ (Dialog Concept) Türkiye Ciro 3.’sü Danışman; BURAK AYDIN (Dialog Yıldız) Türkiye İşlem 1.’si Danışman; Erkan ÖLKÜ (Dialog Tan) Türkiye İşlem 2.’si Danışman; AYSEL AKYAR (Dialog Re Vizyon) Türkiye İşlem 3.’sü Danışmanlar; NİLGÜN KARANFİLLER/NEZİHA ERYILMAZ (Dialog Skala) Türkiye İşlem 1.’si Ofis; Dialog Re Vizyon Türkiye İşlem 2.’si Ofis; Dialog Skala Türkiye İşlem 3.’sü Ofis; Dialog Plus Dialog Arsa Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Harun Sönmez (Dialog Arsaya Katkı Plaketi) Dialog Arsa Ciro 1.'si; Hakan Işık