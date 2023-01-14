Dialog Concept’ten coşkulu gala

Bursa’nın öncü gayrimenkul markalarından, Kurucusu Bursa’nın en başarılı iş kadınlardan olan Sevcan İlici’nin ekibi için düzenlediği geceye Dialog Concept ailesi tüm ekip ve eşleriyle katıldı.BURSA (İGFA) - Sevcan İlici tarafından kurulan sektörün önemli aktörlerinden biri haline gelen Dialog Concept Gayrimenkul, düzenlendiği görkemli törenle 2022’nin en başarılı danışmanlarını ödüllendirdi. Aynı zamanda Dialog Concept Gayrimenkul danışmanlarının 2023’e coşkulu bir merhaba da dediği motivasyon gecesinde konuşan Sevcan İlici, “10 yıldır bu sektörün içindeyim ve Dialog Concept Gayrimenkul’ü açmaya karar verdiğimde ilk desteği eşimden aldım. Sektörden arkadaşlarımın ve ekibimize katılanlarla güzel bir aile olduk. 2022 boyunca çok emek verdiniz, çok çalıştınız. Emekleriniz ve gayretiniz benim için çok anlamlı. Sizlerin bu emekleri değerlendirerek ödüllendirmek istedik. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Renkli görüntülere sahne alan gece Bursa’nın tanınmış seslerinden Safa Zakir’in şarkılarıyla daha da hareketlendi.

İŞTE ÖDÜLLER

-Kurumsal Paneli En Doğru Kullanan Danışman – Arzu Yerli

-En Yüksek Müşteri Memnuniyeti – Belgin Balças

-Sosyal Medyayı En Etkin Kullanan Danışman – Elif Tişli

-En İyi Ekip Çalışması – Erkan Şensoy, Ümit Deniz Aslantürk

-Dialog Concept 2022 En Girişimci Danışman – Mustafa Berkant

-En İyi Çıkış Yapan Danışman - Nurcan Bağcı

-Dialog Concept 2022 En İyi Yatırım Uzmanı – Mustafa Öral

-Dialog Concept 2022 Ciro 5.si – Ufuk Cengiz

-Dialog Concept 2022 Ciro 4.sü – Nimet Ay

-Dialog Concept 2022 Ciro 3.sü – Özgür Özdemir

-Dialog Concept 2022 Ciro 2.si – Berna İnal

-Dialog Concept 2022 Ciro 1.si – Cenk & Cansu İgeç