Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde sıra Bursa’da

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa’da devam edecek.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından gençlere yönelik olarak düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, yeni durağı olan Bursa'da devam edecek.

7-8 Mart 2024 tarihleri arasında vatandaşlarımıza açık olacak etkinlik kapsamında Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Üniversiteler ve çeşitli kurumlar stant açacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2 gün süreyle açık olacak etkinlik çerçevesinde kurumların proje desteği, burs, hibe, teşvik, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aktarımları yapılacak. Katılımcılar, çeşitli simülasyon ve etkinlik alanlarında söz konusu birimlerin uygulamalarına da eşlik etme imkânı bulacak.