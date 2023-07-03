'Devlet'te açık hava turnesi başlıyor

Devlet Tiyatrolarında “Açık Hava Yaz Oyunları” başlıyor.BURSA (İGFA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından yaz ayları için hayata geçirilen “Açık Hava Yaz Oyunları” projesinin dördüncü yılı; 6 Temmuz Perşembe günü Macunköy Açıkhava Sahnesinde, Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Keşanlı Ali Destanı” oyunuyla başlayacak.

Haldun Taner’in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura’nın yaptığı ve Bora Özkula’nın yönettiği, Türk tiyatrosunun eşsiz klasikleri arasında yer alan oyun 6, 7 ve 8 Temmuz’da seyircisiyle bir araya gelecek.

Devamında, Tarık Buğra’nın yazdığı ve Sabri Özmener’in yönettiği, Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı “İbiş’in Rüyası” 13, 14 ve 15 Temmuz’da, Oktay Arayıcı’nın yazdığı ve Zafer Algöz’ün yönettiği, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Rumuz Goncagül” 20, 21 ve 22 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak.