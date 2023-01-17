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Deve güreşleri nefes kesti

YAŞAM 17.01.2023, 07:53
Deve güreşleri nefes kesti

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2’ncisini düzenlediği deve güreşleri yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Onbinlerce vatandaşın akın ettiği etkinlikte “Arap Mustafa” Büyükşehir Kupa’sını kazandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 2’ncisini düzenlediği, Yörük Türkmen kültürünün önemli değerlerinden biri olan deve güreşleri yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Deve güreşlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 2. Deve Güreşleri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde düzenlendi. Programı, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, ilçe belediye başkanları, davetliler ve onbinlerce vatandaş izledi. Çevre illerden de güreş severlerin akın ettiği organizasyonda tribünler tamamen doldu. Gün boyu süren etkinlikte, Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelen 160 pehlivan deve kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların ilgiyle izlediği müsabakalar nefes kesti.

Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'ni dolduran vatandaşları selamlayan Başkan Osman Zolan burada yaptığı açıklamada, geçmişten gelen değerlerin kaybolmasına müsaade etmeden daha ileriye taşınması gerektiğini söyledi. Başkan Zolan, “Değerlerimizi, gelecekte bu ülkede söz sahibi olacak gençlerimizle buluşturmak gerekiyor. Onun için biz, değerlerimizi koruyarak geleceğe taşımak için birçok etkinlik yapıyoruz. Bugün de deve güreşleri düzenleyerek Yörük Türkmen geleneğinden gelen ve bugünlere uzanan değerimizi yaşatmak istedik. Şehirleşme bunlara engel olmamalı, bu güzelliğe insanlarımızla hep beraber sahip çıkmak ve geleceğe aktarmak istedik” dedi. Etkinliğe katılımın çok üst seviyede olduğunu belirten Başkan Zolan, “İnsanlarımızın keyifleri yerinde, coşku içerisindeler. Çünkü özümüzden gelen değerlerimiz vücut bulduğunda, binlerce yıl önce yaşananlar, genlerimizde olanlar aslında bugünlere taşınıyor. İnsanlarımız onu hissediyor ve mutlulukları yüzüne vuruyor. Burada insanlarımızın mutlu olduğunu gördüm” diye konuştu.

“Geçmişimizi unutmadığımız zaman ayakta kalırız”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz kökümüze, değerlerimize sahip çıktığımızda ayakta kalırız. Geçmişimizi unutmadığımız zaman ayakta kalırız. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımız zaman ‘biz’ olarak kalırız. Eğer sahip çıkmazsak başka ülkelerden farkımız kalmaz. Bizi başka ülkelerden, başka milletlerden farklı kılan değerlerimize sahip çıkıp, bunları kaybetmememiz gerekiyor. İşte bunlardan birisi de deve güreşlerimiz. Yörük Türkmen geleneğimizden gelen, özümüzden gelen bu güzelliğimize vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu değerlerimize sahip çıkacağız.”

2 büyük kupa sahibini buldu

160 pehlivan devenin gün boyu kıyasıya mücadele ettiği deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar bir yandan güreşlerin heyecanını yaşarken, diğer yandan da cep telefonu kameralarıyla yaşanılanları ölümsüzleştirdi. Gün boyu süren müsabakalar sonucu Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası’nın sahibi Denizli’den “Arap Mustafa” olurken, Valilik Kupası’nda ise galibiyet çıkmadı, “Göktuğ Paşa 2” ve “Tunabey 1” berabere kaldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler dereceye giren develerin sahiplerine kupalarını verdi.
 

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