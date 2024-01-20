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Deve güreşleri nefes kesecek

YAŞAM 20.01.2024, 08:57
Deve güreşleri nefes kesecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerini üçüncüsünü düzenliyor. 120 pehlivan deve 21 Ocak Pazar günü Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde kıyasıya mücadele edecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan, deve güreşlerinin üçüncüsünü düzenliyor. Yörük kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, 21 Ocak 2024 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) deve güreşi heyecanı yaşanacak. Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden gelecek 120 pehlivan deve Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde kıyasıya mücadele edecek. Denizli ve Ege Bölgesi’nde Yörükler başta olmak üzere bölge halkının en büyük eğlencelerinden olan, tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşlerine katılım ücretsiz olacak. Deve güreşleri heyecanı ise kortejle başlayacak. 20 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de Bayramyeri Meydanı’nda başlayacak kortejde, Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Deve Güreşleri’nde boy gösterecek pehlivan develer görücüye çıkacak. Sahipleri tarafından süslenen develer Bayramyeri Meydanı’ndan başlayarak Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nı takiben 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortejde yerini alacak. Renkli görüntülere sahne olacak kortejin bu yılda yoğun ilgi çekmesi bekleniyor.

Başkan Zolan’dan deve güreşlerine davet

21 Ocak 2024 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde üçüncü kez gerçekleştirilecek deve güreşlerine tüm hemşehrilerini beklediklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ücretsiz gerçekleştirilecek bu özel organizasyonu gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye’de tribün sisteminde izlenebilen tek özel deve güreşi organizasyonu olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “Yörük kültürümüzün önemli bir geleneği olan deve güreşlerinin kültürel zenginliklerimizin bir parçası olduğundan hareketle değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şehrimiz ve çevre illerden tüm güreş severleri Pazar günü Denizli’mize bekliyoruz” dedi.

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