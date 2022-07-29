Devasa arazi aquaparka dönüşüyor

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, söz verdiği bir projeyi daha başlattı. Abdülhalik Renda Mahallesi Ankara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 9,5 dönümlük arazi aquparka dönüşüyor. Hafriyat çalışmalarını tamamlayan ekipler, havuz alanları ile sosyal tesisin zemin etüdünü hazırlıyor.

ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bozkır memleketini su kaydırakları ile buluşturmak için harekete geçti. Aquapark Projesi için sahaya inen ekipler, 593 metrekare 140 ve 170 cm derinliğinde büyük havuz, 80 metrekare 40 cm derinliğinde küçük havuz, 170 metrekare 120 cm derinliğinde aquapark havuzu ve su kaydırağı ile 350 metrekarelik sosyal tesis yapımına başladı. Alan içerisinde bulunan beş katlı mevcut bina ise aquaparka hizmet verecek şekilde ana hizmet binası olarak restore edilecek.

Hafriyat çalışmalarını tamamlayan ekipler, kırmataş sererek zeminini sıkılaştırdı. Havuz alanları ile sosyal tesis binasının grobetonu döküldü. Blokajı tamamlanan alanlarda su ile temas halinde olan yüzeylerde su geçişlerine engel olmak için zemine jeomembran döşendi. Üzerine ise geotekstil keçe malzeme serilerek koruma betonu döküldü. Temel için gerekli demirler ise projeye uygun olarak hazırlandı. Temel betonun iki hafta içerisinde döküleceği bildirildi.

Aquaparkın vatandaşlar tarafından en çok beklenen hizmetlerin başında geldiğini dile getiren Başkan Esen, Çankırı halkının serinlemek ve güzel bir gün geçirmek için başka şehirlere gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti. Esen, Çankırı’ya örnek bir proje daha kazandıracakları için mutlu olduklarını söyledi.