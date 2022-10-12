DEVA Partisi Kocaeli'de Alzheimer Yaşam Evi’ni gezdi

DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç ve yönetimi, İzmit Belediyesinin tüm Türkiye’ye örnek olan projelerinden Alzheimer Yaşam Evi’ni ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç ile il yöneticileri Ayhan Akyüz, Batuhan Aykan, Emin Birlik, Ahmet Tayfun Baltacı, Gamze Durmaz, Gülay Yılmaz ve Büşra Oğuz, İzmit Belediyesinin kente değer katan projelerinden biri olan Alzheimer Yaşam Evi’ni ziyaret etti. Ziyarette DEVA Partisi yöneticilerine İzmit Belediyesi Koordinatörlerinden Ozan Aksu, Hakan Yalçın, Hakan Özkum ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci eşlik etti.

Alzheimer Yaşam Evi’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Adem Koç ve yönetimi, İzmit Belediyesinin bu projesinden kentin çok memnun olduğunu ifade ederek başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere projede emeği geçen herkese vatandaşlar adına teşekkür etti. İzmit Belediyesinin yöneticileri de, ziyaretin sonunda DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç’a çerçeveli Türk Bayrağı hediye etti.