Son Dakika

Dev tesis gün sayıyor

YAŞAM 14.02.2024, 08:04
Dev tesis gün sayıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin DTB işbirliğiyle hayata geçirdiği 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nde sona gelindi. Başkan Zolan, Denizli tarımı ve ekonomisine büyük katkılar sağlayacak tesisin açılışını bu ay içerisinde yapacaklarını müjdeledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile üreticilere destek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Borsası (DTB) işbirliğiyle kente kazandıracakları 25 bin ton kapasiteli Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nde sona geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Makası Cankurtaran Mevkii’nde yapımında sona gelen tesiste incelemede bulundu. Başkan Zolan’a DTB Başkanı İbrahim Tefenlili ve beraberindekiler eşlik etti. Bir süre tesisi gezen Başkan Zolan beklenen müjdeyi verdi. Denizli’de ilkini başlattıkları Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi yapımında sona geldiklerini kaydeden Başkan Zolan, 25 bin ton kapasiteli tesisin öneminden bahsederek, “Artık çiftçilerimizin ürünleri burada depolanabilecek. Ürünlerin hem kalitesinde kayıp olmayacak hem de ürün sağlıklı bir şekilde korunacak. Tesis inşallah her türlü olumsuzluğun önüne geçecek” dedi.

Çok büyük imkan olacak

Tesiste depolanan ürününün sertifikasını alan çiftçilerin bu belge üzerinden satış yapabileceğini veya bankalardan çok çok düşük faizle ya da bazı faizsiz krediler de kullanma imkanına sahip olabileceğini anlatan Başkan Zolan, tesisin öneminden bahsederek, “Hasat sonrası çiftçilerimizin ürünlerini koyacak yer olmuyor. Bundan dolayı çiftçimiz ürününü satmak zorunda hissediyor. Ürünün bol olduğu sezonda ise maalesef fiyatlar da aşağıya iniyor ve çiftçimiz zarar noktasında sıkıntılar çekiyor, düşük fiyatla ürününü satmak zorunda kalıyor. Lisanslı depoculuk ile çiftçimiz hem ürününü kalitesi bozulmadan koruyabilecek hem de istediği zaman elindeki sertifika üzerinden satış yapabilecek. Onun için bu tesis şehrimize, çiftçilerimize çok büyük imkan olacak” dedi.

Bir lisanslı depo da Çivril ilçesine de yapılıyor

Bir lisanslı depoculuk tesisini de Çivril ilçesinde yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Çivril, Çal, Baklan ve Bekilli bölgemize hitap edecek lisanslı depoculuk inşaatımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 1,5 ay sonra da onun açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tesisimiz de Tavas, Acıpayam, Kale, Beyağaç, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerimize hitap edecek. İnşallah Şubat ayında buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Güzel bir işi bitirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Üretim kadar kıymetli olan lisanslı depoculuk çok önemli. Gelecekte herhangi bir olumsuzluk olduğunda, başta buğday, mısır, nohut gibi ürünlerin elimizde bulunması, hayatın devam etmesi anlamında ülkemize güç verecektir. Hayırlı ve uğurlu olsun.”

“Yıllarca çiftçilerimize, üreticilerimize hizmet verecek”

DTB Başkanı İbrahim Tefenlili ise, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları projenin kente, çiftçilere, üreticilere yıllarca hizmet vereceğini belirterek, Çivril ilçesi ve Denizli merkez Cankurtaran bölgesinde yapılan her iki tesisin Denizli’nin tamamını kapsayan bir proje olduğunu söyledi. Bu ay, incelemesini yaptıkları Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi’nin açılışını yapacaklarını belirten DTB Başkanı Tefenlili, “Buradan ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan olmasaydı DTB olarak biz bu yatırımın altından kalkamazdık. Çiftçilerimize verilen bir destek olduğu için Osman Zolan Başkanımız bu projeye büyük destek verdi. İnşallah şehrimize, çiftçilerimize hayırlı olur. Bu tesis yıllarca çiftçilerimize, üreticilerimize hizmet verecektir” ifadelerini kullandı.

Lisanslı depoculuk nedir?

Depolamaya uygun nitelikteki hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin ve zeytinyağı gibi standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin standartları belirlenerek emniyetli ve sağlıklı koşullarda lisanslı depo işletmelerine ait depolarda depolanmasını ve bu ürünlerin ticaretinin yine bu işletmeler tarafından elektronik ortamda düzenlenen ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasıdır. Türkiye’de lisanslı depo faaliyetlerini, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu düzenlemektedir. Kanunun amacı tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak, ürün sahiplerinin mallarının emniyetini sağlamak ve kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından saptanmasını sağlamak, tarım ürünleri lisanslı depo işleticilerinin kişiler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünlerini kabul etmelerini temin etmek, ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, satışını ve teslimini sağlayan ürün senedi çıkartmak ve standartları belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 25 38
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Hatayspor 25 28
15. Alanyaspor 25 28
16. Karagümrük 25 27
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7