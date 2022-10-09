Dev kuklalar çöp sorununu anlatacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Sıfır Atık Festivali’nde Çöp Atlas adlı oyunla dünyanın nasıl kirletildiğini bir çocuğun gözünden anlatacak. Oyundaki kuklalar, atık malzemelerden oluşturuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 14-16 Ekim tarihlerindeki Sıfır Atık Festivali’nin ilk gününde yer alan açılış programı için Kocaeli Şehir Tiyatroları çok özel bir gösteri hazırladı.

Dünyada örneklerine çok az rastlanan Türkiye’de ise belki ilk kez bu boyutlarda sergilenecek gösteri, çeşitli canlıların birebir boyutlarındaki kuklalarla, dünyanın nasıl kirletildiğini bir çocuğun gözünden anlatacak. 7’den 70’e herkesin ilgi ve beğenisi kazanacak Çöp Atlas’ın yönetmenliğini ise dünyaca ünlü yönetmen Rumen Kurtev yapıyor.

Çevre bilincinin tiyatro dilini kullanarak seyirciye aktarılacağı Çöp Atlas oyunuyla ilgili bilgi veren yönetmen Kurtev, çöp sorununun çok hassas ve yaralayıcı olduğunu söyledi.

Kurtev, “Sürekli üretiyoruz ve atıyoruz. Bir yerde artık durup düşünmemiz lazım. Doğa artık bunları bağrına almayacak. Burada vermeye çalıştığımız mesaj da daha az malzeme kullanalım ve defalarca kullanalım. Çünkü insanın bir, malzemelerin birçok ömrü var. Sadece bunları tekrar nerede kullanabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Böylece doğaya yardımcı oluruz” dedi.

“TİYATRO BİR ÖĞRETMEN GİBİ”

Tiyatronun bir öğretmen gibi olduğunu dile getiren Kurtev, “Tiyatroyu bir öğretmen gibi düşünün. Çocuklar, öğretmenin öğretiyor gibi tavrı olmadan, onlara çok belli etmeden öğrenecek. Amacımız hem onları eğlendirmek hem de atıklarla ilgili bilgileri zihinlerine yerleştirmek” dedi. Sıfır Atık Festivalinin çok güzel bir formu olduğunu söyleyen Kurtev, duyarlı yaklaşımlarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ise, Çöp Atlas’ın çevre kirliliği sorununu konu edinen bir oyun olduğunu anlattı. Sigalı, “Dünyanın ve içinde yaşayan canlıların ne kadar zor durumda olduğunu kukla hayvanlarla anlattığımız bir hikaye. Çocukları hedefledik fakat büyüklerin de ilgisini çekecek ve herkes dersler çıkaracak” diye konuştu.

Bu arada oyundaki kuklaların atık malzemelerden oluşturulduğunu aktaran Sigalı, Avrupa standartlarında oyun hazırladıklarını söyledi.