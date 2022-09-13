DEÜ'ye bağlı miniklerin okul heyecanı

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın heyecanı, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne(DEÜ) bağlı Özel 75. Eğitim Kurumları’nda da yaşandı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’ne(DEÜ) bağlı Özel 75. Eğitim Kurumları’nda da yaşandı.



Yeni eğitim dönemini sevinçle karşılayan DEÜ’lü minik öğrenciler, hem arkadaşlarına hem de okullarına kavuşurken; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da özel günlerinde onları yalnız bırakmadı. Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını kaydeden Rektör Hotar, “Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ülkemize, başarı ve güzellik getirmesini diliyorum” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’ne(DEÜ) bağlı Özel 75. Eğitim Kurumları’nda da benzer duygular yaşandı.

Üniversitenin Buca Tınaztepe Yerleşkesi’nde bulunan okullarında; aileleriyle birlikte yeni döneme başlamanın tatlı heyecanını yaşayan minik öğrenciler, hem arkadaşlarına ve öğretmenlerine hem de sınıflarına kavuştu. Öğrencilerden bazılarının ilk defa okula ve derse geldiği bu özel günde, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise minik kalpleri yalnız bırakmadı.

DEÜ-Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel’in, Kurucu Temsilcisi Doç. Dr. Ayten Erduran’ın, Okul Müdürü Güzin Gül Yurtsever’in, okul yönetiminin ve öğretmenlerin eşlik ettiği ziyarette Rektör Hotar, minik öğrencilerin dersine girdi; oyununa katıldı; şarkılarını dinledi.

Temel eğitim hayatının bireyin mesleki ve kişisel gelişimi açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Rektör Hotar, DEÜ’nün eğitimdeki farkını ortaya koyduklarını söyledi.

Okuldaki öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini desteklediklerini kaydeden Rektör Hotar, “Nitelikli eğitim faaliyetleri yürüten, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren, kulüpleri olan, bilim ve teknolojiyi içselleştiren, çevre ve doğa dostu bir okulumuz var. Buradaki öğretmenlerimiz de alanlarında son derece yetkin ve deneyimli insanlar. Dolayısıyla hemen her noktada öğrencilerimizi rahatlıkla destekliyoruz. Okulumuzun yerleşke içinde yer alması ise hedeflerin ortaya koyulmasında manevi bir destek sağlıyor” ifadesinde bulundu.