DEÜ İşletme Öğrenci Topluluğu'na üç ödül

Türkiye genelindeki üniversite kulüplerinin oylandığı “Kampüsün Enleri” yarışmasına Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) damga vurdu.İZMİR (İGFA) - Türkiye genelindeki üniversite kulüplerinin farklı kategorilerde oylandığı “Kampüsün Enleri” yarışmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Öğrenci Topluluğu başarılarıyla göz doldurdu.

Kulüp, etkinlik ve iletişim dallarında toplam 20 alt kategoride yapılan yarışmada “En İyi İşletme Kulübü dalında birincilik, “En İyi Sosyal Medya Hesabı” dalında ikincilik ve “En İyi Medya İletişimi” dalında üçüncülük ödüllerinin sahibi olan DEÜ İşletme Öğrenci Topluluğu, yarışmadaki en başarılı üniversite topluluklarından birisi oldu. Yarışmada DEÜ’nün öğrenci toplulukları, toplamda elde ettikleri beş derece ile dikkat çekti.

HEYECANLARINI PAYLAŞTI

Yarışmada elde ettikleri dereceleri paylaşmak üzere DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ı ziyaret eden DEÜ İşletme Öğrenci Topluluğu’ndan Ayşenur Sumu, Hüseyin Akçalı ve Nusret Kılıç, destekleri için Rektör Hotar’a teşekkür ettiler.

Öğrencileri makamında kabul eden Rektör Hotar, yarışmadaki başarılı performanslarından dolayı genç DEÜ’lüleri kutlayarak, heyecanlarına ortak oldu. Rektör Hotar, “Sosyal hayatın her alanında aktif bir rol üstlenen topluluklarımızın başarılarıyla bizler de gurur duyuyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz bünyesindeki DEÜ İşletme Öğrenci Topluluğumuzun da başarıları bizleri mutlu etti. Türkiye’nin en iyi ve seçkin topluluklarının yarıştığı yarışmada derece elde etmiş tüm DEÜ’lü öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının sürmesini diliyoruz” dedi.

Elde ettikleri başarıyı değerlendiren DEÜ İşletme Öğrenci Topluluğu Başkanı Ayşenur Sumu ise şunları kaydetti:

“Topluluğumuz ailemize yeni katılacak bireyleriyle çeşitli organizasyonlar, yemekler, kahvaltılar, geziler, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim konferansları düzenliyor. Sosyal hayatın her alanında varız diyebiliriz. İşletme Öğrenci Topluluğu olarak ‘Bir Adım Daha’ ilkemizden şaşmadan, aynı özveriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçteki katkılarından dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz.”