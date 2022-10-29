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DEÜ'den anlamlı Atatürk sergisi

YAŞAM 29.10.2022, 10:16
DEÜ'den anlamlı Atatürk sergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı, “Atatürk’ün İzmir Günleri” adlı fotoğraf sergisi açıldı. 10 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak sergide, bir kısmı DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Doç. Dr. Fevzi Çakmak’ın koleksiyonundan fotoğraflar da bulunuyorİZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında hazırladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1905-1934 yılları arasında İzmir’e yaptığı seyahatlerinden oluşan “Atatürk’ün İzmir Günleri” adlı fotoğraf sergisi açıldı. Alsancak'taki DEÜ Rektörlük Binası’nda 10 Kasım 2022 tarihine kadar ziyarete açık olan sergide, bir kısmı DEÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fevzi Çakmak’ın koleksiyonundan fotoğraflar da bulunuyor.

“İZMİR’İN HAYATINDA ÖNEMİ BÜYÜK”

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamında İzmir’in ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Fevzi Çakmak, iki bölüme ayrılan sergide Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı öncesi ve sonrasındaki İzmir seyahatlerine ait görsel arşivin yer aldığını kaydetti. Atatürk’ün İzmir’e ilk ziyaretini 1905 yılı Şubat ayında Suriye’deki 5. Ordu Karargâhına giderken yaptığı belirten Çakmak; Gazi’nin İzmir günlerinde çoğunlukla askeri birlikleri gezdiğini, teftişlerde bulunduğunu ve manevralara katıldığını dile getirdi. Çakmak, “Toplamda Gazi’nin İzmir’e 18 adet ziyaret gerçekleştirdiğini biliyoruz. İlk dört ziyaret ile ilgili maalesef bir görsel arşivimiz yok. Atatürk için İzmir’in hayatında çok önemli bir yeri var. Annesi Zübeyde Hanım’ın burada vefat etmesi ve kabrinin İzmir’de olmasının yanı sıra; ilk ve son evliliği olan Latife Hanım ile de İzmir’de evleniyor. İzmir aynı zamanda doğduğu şehir olan Selanik’e de çok benzediği için Gazi için ayrı bir önem taşıyor” diye konuştu.

ÜNLÜ SÖZLERİNİ İZMİR’DE SÖYLEDİ

Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk İzmir ziyaretini ise 2 Ocak 1924 tarihinde gerçekleştirdiğini söyleyen Çakmak, “Eşi Latife Hanım ile boşandıktan bir süre sonra 11 Ekim 1925’te İzmir’e gelen Gazi, bu tarihten sonraki İzmir ziyaretlerinde Alsancak Kordon boyundaki Naim Palas’ta (İzmir Atatürk Müzesi) kaldı. 1926’da ise Anadolu illerini kapsayan bir yurt gezisi kapsamında İzmir’i de ziyaret etti. Fakat kendisine yönelik hazırlanan suikast girişimi ortaya çıkarıldı. Sonrasında 16 Haziran 1926 günü şehre gelen Gazi, tüm dünyaya şöyle seslenmişti: ‘…Alçak girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır.’ Cumhurbaşkanı Atatürk, uzun bir aradan sonra İzmir’i yeniden 27 Şubat 1930 tarihinde ziyaret edecekti” ifadelerini kullandı.

DEÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ VE EBAMER DESTEKLEDİ

Deniz bilimlerinde köklü geçmişiyle dikkat çeken DEÜ Denizcilik Fakültesi ve DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (EBAMER) desteğiyle organize edilen serginin, özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışının yapıldığını kaydeden Çakmak, son olarak şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 99’uncu yıl coşkusunu yaşadığımız bugünlerde, Denizcilik Fakültemiz ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın destekleriyle hayata geçirdiğimiz sergimiz, 10 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergimizin açılışını da özellikle Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümüne denk getirerek, Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak istedik. Bu vesileyle tüm Türkiye’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutluyoruz."

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