DESKİ’den Tavas-Nikfer’de altyapı atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi’nde ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını baştan aşağı yenileme çalışmalarına başlayarak altyapı atağı başlattı. Vatandaşların modern bir alt yapıya kavuşması için bölgeye Büyükşehir DESKİ tarafından 65.500 metre içme suyu hattı döşenecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü bir süre önce Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi’nde altyapı atağı başlattı. Nikfer Mahallesi’ni modern bir altyapıya kavuşturmak için başlatılan içme suyu hattı yenileme projesi kapsamında uzun yıllar önce yapıldığı için ömrünü tamamlayan içme suyu hatları baştan aşağı değiştiriliyor. Proje kapsamında bölgeye 65 bin 500 metre içme suyu hattı döşenecek. Eski ve ömrü tamamladığı için sık sık patlaklara neden olan içme suyu hatları yerine uzun yıllar dayanabilen polietilen borular döşenmeye başladı.

Hedef 19 ilçe 616 mahallede aynı standartta içme suyu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Nikfer Mahallesi’nde başlattıkları projenin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Hedeflerinin altyapıda Denizli’nin 19 ilçesi 616 mahallesinde aynı standartları yakalamak olduğunu belirten Başkan Zolan, suyun her damlasını korumak zorunda oldukları bilinciyle gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Altyapı yatırımlarıyla içme suyu kayıp kaçak oranını düşürmeye devam ettiklerine dikkati çeken Başkan Zolan, “Su olmazsa hayatın devam etmesi de mümkün değil. Bu nedenle altyapı yatırımlarımızı yapmak ve suyumuzu koruyarak gelecek nesillere ulaştırmak gerekiyor. Projemizi tamamladığımızda suyumuzu kesintisiz ve kayıp yaşamadan Nikferli hemşehrilerimize ulaştıracağız. Sabır ve desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.