DESKİ’den Akalan’a yeni içme suyu hattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi’nde ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenileme çalışması sürüyor. Proje ile bölgeye 37.600 metre içme suyu hattı döşeneceğini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Biz milletimize hizmet için varız" dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün, Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi’ni modern bir altyapıya kavuşturmak için başlattığı içme suyu hattı yenileme projesi sürüyor. Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi’nde uzun yıllar önce yapıldığı için ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenileme çalışması bir süre önce başlatılmıştı. Vatandaşların modern bir alt yapıya sahip olması için hayata geçirilen proje ile Akalan Mahallesi’nin içme suyu hatlarının baştan aşağı yenileneceği belirtilirken, proje kapsamında bölgeye 37 bin 600 metre içme suyu hattı döşeneceği belirtildi. Eski ve ömrü tamamladığı için sık sık patlaklara neden olan içme suyu hatları yerine son teknoloji, uzun yıllar dayanabilen polietilen borular döşeniyor.

Su olmadan yaşam mümkün değil

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, nerede neye ihtiyaç varsa, birer birer çözmek ve vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Akalan Mahallesi için çok önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini, ömrünü tamamlayan hatları baştan aşağı yenilediklerini belirten Başkan Zolan, “Altyapı yatırımlarımızı yapıp suyumuzu koruyarak gelecek nesillere ulaştırmak için gayret ediyoruz. Çünkü su hayat demektir. Su olmadan yaşam mümkün değil. Projemiz tamamlandığında suyumuzu kesintisiz ve kayıp yaşamadan insanımıza ulaştıracağız. Sabır gösteren, destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biz milletimize hizmet için varız” ifadelerini kullandı.