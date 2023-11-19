DESKİ’den 13 mahallenin su sorununa neşter

Çal, Baklan ve Çivril ilçelerine bağlı 13 mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 2 sondaj kuyusu açarak, 60 litre/saniye kaynak bulan Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bölgeye 7.650 metre iletim hattı döşeme çalışmasına başladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelindeki sondaj çalışmalarına devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda içme suyu sıkıntısı yaşayan ve gelecekte bu konuda sorun yaşayabilecek Çal, Baklan ve Çivril ilçelerine bağlı 13 mahalleyi kapsayan bir proje hayata geçiriyor. Bu kapsamda Çıtak, Kıralan, Hadim, Konak, İcikli, Beyelli, Kavaklar, Dayılar, Gelinören, Süller, Kocaköy, Şapçılar ve Aşağıseyit Mahallesi’ni kapsayan proje kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Çal ilçesinin Gelinören Mahallesi'nde bir süre önce sondaj çalışması başlattı. İki ayrı noktada yapılan sondaj ile saniyede 60 litre debiye sahip içme suyu kaynağına ulaşıldı. Proje ile 13 mahalleyi besleyen, Çal ilçesinin Süller Mahallesi’ndeki 2.000 m³ içme suyu deposuna iletmek için ise 7 bin 650 metre içme suyu hattı çalışması yapılıyor.

Su hayattır

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli’nin 16 ilçesi 616 mahallesinde vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için gece gündüz gayret ettiklerini belirterek, “Su hayattır. Susuz bir yaşamın sürmesi mümkün değil. Suyumuzun her bir damlasını koruyarak gelecek nesillere ulaştırmak için altyapı yatırımlarımızı yapmaya, özellikle kayıp kaçak oranlarımızı düşürmeye devam edeceğiz. Sabır ve desteklerinden dolayı tüm hemşehrlerime teşekkür ediyor, yeni projemizin Çal, Baklan ve Çivril ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.