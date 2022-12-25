Derya Uluğ Nevşehir'i salladı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri Etkinleri kapsamında sahne alan sevilen sanatçı Derya Uluğ, Nevşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022 Yılı Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri, Derya Uluğ konseri ile sona erdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen konsere binlerce genç katıldı.

Konserde, ünlü sanatçı salonu dolduran Nevşehirliler için sevilen şarkılarını seslendirirken sahne performansı ile izleyicilerden tam not aldı. Nevşehir’de bulunmaktan ve Nevşehirli gençlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Uluğ, bu geceyi düzenleyen Nevşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde salonu dolduran Nevşehirlilere hitap eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kültür ve Sanat Etkinliklerine gösterdikleri ilgiden dolayı tüm Nevşehirlilere teşekkür etti. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdikleri etkinliklerin yeni yılda da süreceği müjdesini veren Başkan Savran, “Tün Nevşehirlileri çok seviyoruz, Nevşehir’de yaşayanları ve Nevşehir’den yolu geçenleri çok seviyoruz. Çünkü biz enerjimizi sizden alıyoruz. Siz varsınız diye bizler varız, siz varsınız diye bu konserler var. Siz kendi değerinizi bilin, bizler sizin değerinizi çok iyi biliyoruz.”