Ders zili 'sanat' için çaldı

Kocaeli'de Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve yarıyıl tatilindeki öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunan “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi’nin düzenlediği “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri, “Arkadaş Bileklik Yapımı” atölyesi ile tamamlandı.

Öğrencilerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlamaları için düzenlenen etkinlikte; çok sayıda öğrenci, sanatsal yeteneklerini eğlenecek geliştirdiler. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde keçe duvar süsü atölyesi ile başlayan etkinlikler; Bez Çanta Süsleme, Alevde Cam Boncuk ve son olarak Arkadaş Bileklik Yapımı atölyesi ile sona erdi.

KEÇEDEN RENGARENK DUVAR SÜSLERİ YAPTILAR

Öğrencileri sanatla buluşturan ve 5 gün süren etkinliklerde ilk olarak “Keçe Duvar Süsü” uygulaması yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler; eğitmen Sevil Adıyaman’dan keçenin kültürü, kullanım alanları, geleneksel teknikleri ve keçe sanatını hakkında bilgiler alarak rengarenk duvar süsleri yaptılar.

Öğrenciler daha sonra “Bez Çanta Süsleme” atölyesinde; eğitmen Sevil Adıyaman’dan aldıkları bilgiler ile kendi bez çantalarını ürettiler. Öğrenciler, hayal güçleri ile ürettikleri daha sonra günlük hayatlarında severek kullanmaya başladılar.

CAMIN ALEVLE SANATA DÖNÜŞMESİNE TANIK OLDULAR

Etkinliklerin üçüncü gününde ise; eğitmen Meryem Cineviz tarafından öğrencilere “Alevde Cam Boncuk” sanatının incelikleri aktarıldı. Öğrenciler; alevde işlenen cam çubukların rengarenk boncuklara dönüşmesini adım adım inceleyerek, yaptıkları cam boncuklar ile becerilerini geliştirdiler.