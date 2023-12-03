Derince’de Cemevi yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince Sopalı Mahallesinde inşasına başladığı Cemevi, hızla inşa ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Şehre kazandırdığı yeni yapılarla vatandaşların sosyal ve kültürel anlamda bütünleşmesine katkıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki mekanların inşasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kocaeli genelinde ibadethanelere her türlü desteği veren Büyükşehir, Derince’de inşa edilen Cemevinde bodrum katın tabliye kalıp ve donatı çalışmasına devam ediyor.

BODRUM KATIN BETONU ATILACAK

Derince Sopalı Mahallesinde inşasına başlanan Cemevi için yapının inşa edileceği alanda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri bodrum katın tabliyesinin kalıp ve donatı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde bu katın tabliye betonu atılacak. Cemevi bodrum, zemin ve 3 adet normal kat olarak inşa edilecek. Binanın taban alanı 800 metrekare ve toplam inşaat alanı ise 4 bin 45 metrekare olarak yapılacak.

DEDE ODASI VE KONFERANS SALONU

Cemevi’nin yapılması planlanan katlarında şu mekanlar yer alacak; Bodrum katı; Cenaze Alanı, Kazan Dairesi, Bay abdesthane, Temizlik Odası, Morg, Gasilhane, Enerji Odası, Mekanik Oda, Bay Bayan tuvalet, 2 adet Asansör, Zemin katında; Yemekhane, mutfak, 2 adet asansör, ürün satış, fuaye alanı, güvenlik, idari ofis, lavabo, engelli tuvalet, 1. Kat; Ofis, Kütüphane, K. Depo, 2 adet Asansör, sekretarya, Ş. Müdür odası, idari ofis, Ş. Başkan Odası, Dede Odası, Muhasebe, 2. Kat; Konferans Salonu ( 240 kişi), Kulis, 2 adet asansör, Gençlik K., Eğitim Salonu (4 adet ), Kadın K., Reji Odası, 3 Kat; Cem Salonu, Bay-Bayan Cem Giriş, Lokma Odası, 2 adet Asansör.